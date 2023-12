Durva járvány tombol Magyarországon, megszólalt a hatóság

A figyelőszolgálathoz beérkezett adatok alapján december 11. és 17. között influenzaszerű tünetekkel 40 200-an, akut légúti fertőzés tüneteivel pedig 295 600-an fordultak orvoshoz. Molnár Zsuzsanna az InfoRádióban elmondta: hetente mintegy 1300 orvos küld adatokat a megbetegedésekkel kapcsolatban. Az NNGYK közülük 150 szakembert kért fel arra, hogy mintákat is továbbítsanak a számukra. Őket nevezik sentinel orvosoknak. Az általuk beküldött minták alapján

az elmúlt héten az érintett betegek 43 százaléka SARS-CoV-2-pozitív volt, vagyis elkapta a koronavírust.

Emellett a mintákból kimutattak még influenzavírust (5,5 százalékos pozitivitási arány), továbbá RSV-vírust és human metapneumovírust is. Számszerűsítve a 273 beérkezett mintából 117 volt Covid-pozitív és 15 volt influenza pozitív.

Molnár Zsuzsanna hozzátette: jelenleg – csakúgy, mint a legtöbb európai országban – hazánkban is az omikron és alvariánsai okozzák a legtöbb megbetegedést. A koronavírus elleni védőoltás elérhető a hazai oltópontokon. Jelenleg idehaza 25 kórház, illetve egészségügyi intézmény működtet oltópontot, melyek általában a vármegyei kórházakban, az orvosi egyetemen, valamint a fővárosi centrumkórházakban kereshetők fel. Időpontot foglalni változatlanul az EESZT felületén lehet, illetve az adott egészségügyi intézmény honlapján is lehet tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy konkrétan mi a teendő.

A járványügyi osztályvezető közölte: ahogyan maga a koronavírus is sokat változott az elmúlt időben, ugyanúgy a Covid elleni védőoltás is „átértékelődött egy kicsit”. Jelenleg a nemzetközi és a hazai adatok egyaránt azt mutatják, hogy a súlyos koronavírusos megbetegedések elsősorban az idős, krónikus alapbetegségben szenvedő embereket érintik. Ők kerülnek leggyakrabban kórházba, intenzív osztályra, ezért jelenleg elsősorban számukra ajánlott a koronavírus elleni védőoltás. Molnár Zsuzsanna ugyanakkor megjegyezte: életkortól függetlenül a krónikus betegségben szenvedő, csökkent immunitású személyek is kérhetik a védőoltást, mint ahogyan az egészségügyi dolgozók is. Mint fogalmazott, egyértelművé vált,

„már a múlté az a szemlélet”, hogy mindenkit be kell oltani.

A koronavírusos megbetegedéssel kórházba kerülők száma megnőtt idehaza is az elmúlt időszakban. Molnár Zsuzsanna tájékoztatása szerint az 50. héten a kórházba kerülők (339 ember) több mint 70 százaléka 60 éves vagy annál idősebb volt.

Apró jó hír, hogy országos szinten megállt a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció emelkedése.

Az elmúlt héten mindössze 15 influenzavírust mutattak ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában, vagyis jelenleg nincs influenzajárvány Magyarországon. A járványügyi osztályvezető felhívta a figyelmet a térítésmentes védőoltás lehetőségére, aki pedig nem jogosult erre, az receptre felírva gyógyszergyári forgalomban megvásárolhatja az oltóanyagot, és így tudja magának biztosítani a védelmet.

Molnár Zsuzsanna végül elmondta: a következő hetekben várhatóan növekszik majd az influenzaaktivitás, azonban jelenleg – Európa többi országához hasonlóan – idehaza is nagyobb a koronavírus cirkulációja a szezonális influenzavírusokéhoz vagy az RSV-víruséhoz képest.

A közvélemény egy része mostanában találkozik az NNGYK tájékoztatóiban a SARI kifejezéssel. Ez nem a kórokozó neve, hanem a súlyos akut légúti fertőzéses megbetegedést nevezik így. Ezekről azt kell tudni elsősorban, hogy nehézlégzéssel és köhögéssel járnak, amelyek előrehaladott esetben kórházi ellátást igényelnek.

Az 50. héten 339 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 46 fő részesültintenzív/szubintenzív ellátásban.

A kórházi ápolást igénylő 339 SARI beteg 21,8 százaléka (74 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 50,2 százaléka (204 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

A kórházi ápolást igénylő betegek közül 2 főnél influenza A, 7 főnél RSV, 247 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében. A Covid-19 fertőzöttek 72,1 százaléka (178 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

