Íme, 2023 leggyorsabb gazdaságai

2023-ban nagyon vegyes képet mutat a leggyorsabb gazdasági növekedést felmutató országok toplistája. A világ legszegényebb országai, feltörekvő olajnagyhatalmak, turistaparadicsomok egyaránt megtalálhatók, és bár az idei év számukra jól sikerült, valószínűleg sokukkal mégsem cserélnénk.

A Portfolio minden decemberben áttekinti, hogy mely országok voltak az adott év növekedési bajnokai és nagy vesztesei. 2020 előtt a képlet viszonylag egyszerű volt. A leggyorsabban növekvők között rendszerint azokat a szegény országokat láthattuk, amelyeknek sikerült jól megszervezni a felzárkózás alapvető feltételeit. A délkelet-ázsiai és afrikai országok mezőnyét egy-egy különleges eset színesítette, amikor valamelyik gazdaságot nagy sokkhatás érte (például óriásberuházás), vagy a megelőző évek mély visszaeséséből (például háborúból) próbált helyreállni.

2020 után az élmezőny jóval színesebbé vált. Az országokat nagyon eltérő módon érintették a válságok, így kerültek fel a listára például a turistaparadicsomok. Idei listánkról még mindig nem tűntek el ezek a gazdaságok, de a világgazdaság normalizálódását mutatja, hogy újra megjelentek a nagyon szegény, a hosszú felzárkózás rögös útját taposó országok.

Listánkat ezúttal is az IMF idei évre szóló, országonkénti GDP-növekedési előrejelzéseiből állítottuk össze.

10. Tádzsikisztán: 6,5%-os GDP-növekedés

A közép-ázsiai ország évek óta nagyon dinamikusan fejlődik, az ezredforduló óta négyszeresére bővült, ám még így is a legszegényebbnek számít a térség szovjet utódállamok közül. A gazdaság egyik legfőbb húzóereje a munkaerőexport: az elsősorban Oroszországban munkát vállaló népesség évről évre egyre több jövedelmet utal haza, a teljes összeg már a GDP egyharmadára rúg. Az idén jót tett az ország exportteljesítményének a kínai újranyitás is. A tadzsik gazdaság növekedési potenciálja igen magas. Népessége fiatal és gyorsan növekszik, a bányászattól a turizmusig számos kitörési területe van, amelyek csökkenthetik a külföldi hazautalásoknak való nagy kitettség miatti sérülékenységét.

9. Kongói Demokratikus Köztársaság: 6,7%

Afrika a szélsőségek földrésze, és ezt a Kongói Demokratikus Köztársaság is bizonyítja. (Az ország nem tévesztendő össze a szomszédos, jóval kisebb területű Kongóval.) A nyersanyagban (például az akkumulátorokhoz szükséges lítiumban és kobaltban) gazdag ország kincseire sokaknak fáj a foga, eközben társadalmát folyamatos zavargások jellemzik, a politikai rendszere csak tétova lépésekkel közelít a demokrácia felé. A világ egyik legszegényebb és legkorruptabb országa az idei jó teljesítményét az olajkitermelés felpörgésének köszönheti.

8. Mozambik: 7%

Mozambik a Kongói Demokratikus Köztársasággal együtt a világ öt legszegényebb országa közé tartozik, így nem csoda, hogy ha éppen nyugodtabb körülmények jellemzik, akkor képes igen gyors növekedésre. A nagy esélyt a földgáz jelenti, jelenleg is óriási LNG-beruházások zajlanak az országban. Ennek a perspektívája olyan jelentős, hogy akár ki is ránthatná az országot a szegénységből. Az idei év érdekessége, hogy rekordáron, a költségeket és jutalékokat is beleszámítva 34,8 millió dollárért (11,9 milliárd forint) kelt el a valaha árverésre bocsátott legnagyobb rubin, az 55,22 karátos Estrela de Fura, amelyet még tavaly júliusban találták a mozambiki Montepeuz rubinbányájában.

7. Örményország: 7%

A kaukázusi országok nem tipikus szereplői a növekedési toplistáknak, de tavaly Grúzia, idén pedig Örményország fért fel a leggyorsabban fejlődők közé. Az örmény gazdaság a Covid sokkja után óriási lendületet vett, és Grúziához hasonlóan további nagy lökést adott a gazdaságának az Oroszországból érkező bevándorlók tömege. A gyors növekedésnek még az sem ártott, hogy az ország egy (vesztes) villámháborúba keveredett Azerbajdzsánnal, aminek az eredménye, hogy Hegyi-Karabahból valóságos örmény exodus érte el Örményországot. Az intenzív tőkebeáramlás és a népességnövekedés a magánberuházások gyors növekedését hozza magával, ezért a gazdasági kilátások még az igen komplikált geopolitikai helyzetben is kecsegtetők.

6. Fidzsi-szigetek: 7,5%

A csendes-óceáni ország gazdasága 2020-21-ben történelmének legnagyobb zuhanását érte meg a koronavírus-válság közvetlen és tovagyűrűző hatásai következtében a GDP két év alatt bő 20%-kal zsugorodott. A Fidzsi-szigetek durva összeomlását több tényező magyarázza, az elavult gazdaságszerkezet, a fejletlen feldolgozóipar, a turizmus dominanciája, illetve a szélsőséges időjárási eseményeknek való kitettség. Két pocsék év után azonban már sem trópusi viharok, sem világjárványok nem nehezítették meg a helyreállást, a turizmus korrekciója pedig azt jelentette, hogy a gazdasági teljesítmény újra elérte a 2019-es szintjét. A kilátások így is ellentmondásosak, az ország továbbra is érzékeny a természeti katasztrófákkal és az éghajlatváltozással kapcsolatos külső sokkhatásokra - figyelmeztet értékelésében az IMF.

