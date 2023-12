Télből a tavaszba ugrottunk karácsonyra: 15-17 fokot mérnek az ország déli részén

Két napja még hatalmas havazás volt az ország jelentős részén, karácsony első napjára viszont már berobbant a szinte tavaszias idő, hiszen az ország nagy részén délhez közeledve már 10 fok feletti hőmérsékletet mérnek, a Pécs környéki régióban pedig 15-17 fokot. Kedden is hasonlóan enyhe, tavaszias idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat friss jelentése szerint.

Nagyot fordult az időjárás két nap alatt, hiszen szombaton még hatalmas havazás volt az ország számos részén, akár több tíz centiméter hó is esett, igaz már akkor jelezte a meteorológia, hogy ez gyorsan el fog olvadni egy jelentős felmelegedés miatt. Ez mára meg is érkezett, hiszen délhez közeledve az OMSZ az ország jelentős részén már 10 fok feletti hőmérsékletet mért, Pécs környékén pedig vannak tájak, ahol 15-17 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála.

„Az OMSZ hétfő délelőtti előrejelzése szerint „ma az északkeleti és délnyugati megyékben több órára is kisüthet a nap, másutt azonban nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható. Éjjel szakadozik, csökken a felhőzet, holnap változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel. Csapadék a legtöbb helyen nem valószínű, legfeljebb ma a borult tájakon lehet jelentéktelen eső. A délnyugati szél ma és holnap is megerősödik kisebb körzetekben, majd kedden délutántól elsősorban az északnyugati részeken nyugatira, északnyugatira fordul a szél és akár egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 2 és 7 fok között várható, csak kevés helyen fagyhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 10 és 16 fok között valószínű, de néhol ennél hűvösebb maradhat az idő.”

Címlapkép forrása: Getty Images