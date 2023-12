Csökkenhet a Mol pozsonyi finomítójának olajtermelése?

Bár az Európai Bizottság már elfogadta a Mol pozsonyi finomítójának átalakítására adott, ez év végi határidő meghosszabbítását, végső döntés azonban nem született az ügyben, ezért a Népszava szerint a Mol az év elejével a finomító termelésének körülbelül egyharmadnyi visszafogását fontolgatja.

Szijjártó Péter még december közepén, az Oroszországgal szembeni tizenkettedik szankciós csomag vitája kapcsán közölte, hogy az Európai Bizottság szintjén meghosszabbításra került az a december 5-én lejárt mentesség, amely alapján a Mol finomított orosz kőolajból készült terméket exportálhatott a cseh és a horvát piacra - akkor Szijjártó úgy fogalmazott, hogy a magyar fél kizárólag akkor nem vétózza meg a szankciós csomagot, ha erre továbbra is lehetőség lesz.

Úgy tűnik azonban, hogy ezen a szinten megrekedt a történet:

A Mol továbbra is várja a végső döntést a cseh derogáció meghosszabbítása ügyében

- írta a társaság a Népszavának. A lap információi szerint

a magyar olajcég az év elejével a pozsonyi finomító termelésének körülbelül egyharmadnyi visszafogását fontolgatja.

Bár a lap értesülését az olajcégnél nem véleményezték, hangsúlyozták, hogy orosz kőolajra beállított finomítóikat folyamatosan más forrású nyersanyag hatékony feldolgozására alakítják át.

A Mol kalkulációi szerint a százhalombattai és a pozsonyi finomító átalakítása 5-700 millió dollárt és még legalább három évet igényel. Jelenleg körülbelül 33 százalékon van a Slovnaft nem-orosz eredetű olaj bedolgozásának képessége a Népszava információi szerint, az eredeti, tömegmérleg-elv alapján kialakított uniós kötelezvény pedig csak úgy lesz betartható, ha a termelést körülbelül harmadával csökkentik.

Mi is az a tömegmérleg?



A tömegmérleg-elv azt jelenti, hogy olyan arányban tudtak február 5 óta feldolgozott termékeket exportálni a százhalombattai és a pozsonyi finomítók is, amilyen arányban nem-orosz eredetű nyersolajat kevertek be a feldolgozás során. Ezzel ösztönözve lettek a finomítók az orosz eredetű nyersolaj részarányának (további) csökkentésére, azaz az orosz leválásra - a tömegmérleg miatt a Mol hazai termelésének kb. 30 százalékos célt kellett megugrania alternatív forrásokból ebben az évben (mert ekkora az exporttevékenysége a hazai finomítónak normál esetben), a Slovnaft esetében viszont tömegmérleg-alapon ennél jóval nagyobb mértékű, kétharmadnyi alternatív bedolgozást kellett volna teljesítenie, hogy a korábban megszokott szinten tudjon exportálni, elsősorban a fő piacának számító Csehországba.



Ezt az utóbbit azonban nem lehet rövid úton műszakilag megoldani, ezért jött még január végén a fontos könnyítés, hogy a cseh piacra a Slovnaft exportálhat még december 5-ig, és csak ezt követően lesz a kétharmados nem-orosz forrás a "megugrandó léc" a szlovák finomító számára. Mivel ezzel kapcsolatban nem volt még döntés a legfelsőbb körökben, ezért januártól lehet, hogy már ismét a tömegmérleg-elv mentén kell majd működnie a pozsonyi finomítónak is, holott az átállás nem tudott még megvalósulni.

Címlapkép forrása: Zuzana Gogova/Getty Images