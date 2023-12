Újabb pofont kapnak a Velencébe készülő turisták: kitiltják a 25 főnél nagyobb csoportokat

Velence város tanácsa úgy döntött, hogy június 1-től megtiltja a 25 főnél nagyobb turistacsoportok fogadását és a hangosbeszélők használatát is a túrákon.

Velence, Olaszország egyik legismertebb turisztikai célpontja úgy döntött, hogy további korlátozásokat vezet be a turistacsoportokkal szemben. A városi tanács szombaton jelentette be, hogy június 1-jétől tilos lesz a 25 főnél nagyobb, idegenvezetők által kísért turistacsoportokat fogadni. Emellett az ilyen túrák során a hangszórók és hangosbeszélők használata is tilos lesz.

Ezek a rendeletek a város azon törekvésének részét képezik, hogy megfékezze a tömegturizmust és annak káros hatásait az észak-olasz lagúnavárosra. A szabályok azt is tiltják, hogy a szűk utcákon, hidakon vagy átjárókon megálljanak.

Velence, amely híres történelmi központjáról a Piazza San Marco térrel, a Rialto-híddal és számos csatornával, már jó ideje küzd a tömegturizmussal kapcsolatos problémákkal. Az egykor több mint 50 000 állandó lakossal rendelkező város ma már több mint kétszer ennyi turistát fogad a főszezonban.

A turisták beáramlásának kezelésére a helyi hatóságok szeptemberben úgy döntöttek, hogy áprilistól 5 eurós belépődíjat szednek a rövid látogatásra érkező turistáktól.

Címlapkép forrása: Getty Images