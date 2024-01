Berobbant a Covid-járvány Amerikában, újra terjed a kötelező maszkviselés

A New York-i, kaliforniai, illinois-i és massachusettsi egészségügyi intézmények kötelezővé tették a maszkviselést a betegek és a szolgáltatók számára.

New York város egészségügyi biztosa, Dr. Ashwin Vasan szerdán a WABC TV-nek elmondta, hogy a kötelező maszkviselés újraindult a város mind a 11 állami kórházában, 30 egészségügyi központban és öt hosszú távú ellátást nyújtó intézményben.

Amit nem akarunk, az a munkaerőhiány, igaz? Amikor 2022-ben láttuk az omikronhullámot, a legnagyobb problémát nem csak az jelentette, hogy az emberek megbetegedtek, hanem az is, hogy sok egészségügyi dolgozó volt a frontvonalban, akik a Covid miatt kiestek

- mondta Vasan a WABC-nek.

A Centers for Disease Control and Prevention legfrissebb heti adatai szerint december 17-23. között több mint 29 000 Covid miatti kórházi kezelés történt az Egyesült Államokban, ami több mint 16%-kal több, mint az előző héten. A CDC ugyanebben az időszakban több mint 14 700 influenzás kórházi kezelést is jelentett.

A chicagói Rush University kedden közölte, hogy megköveteli, hogy "a betegek, a látogatók és a személyzet a kórház által jóváhagyott maszkokat viseljenek a campus egyes területein". Ezek közé tartoznak a klinikai váróterületek és a betegregisztráció".

A Chicagót magába foglaló Cook megyei egészségügy és a Chicago külvárosában található Endeavor Health a múlt hónapban ismét maszkviselést írt elő, miután az Illinois-i Közegészségügyi Minisztérium arra kérte a kórházakat, hogy több területen fokozzák a kockázatcsökkentési erőfeszítéseket, beleértve az egész létesítményre kiterjedő maszkviselést.

Massachusettsben a Berkshire Health Systems szerdán kezdte meg a kötelező maszkviselés visszavezetését. Kaliforniában Los Angeles megyében szombaton visszaállították a maszkviselési köelezettséget minden egészségügyi intézményben.

Címlapkép forrása: Getty Images