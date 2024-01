Kritikus pillanatban szólal meg Varga Mihály a költségvetésről

Kétszer is megkérdezték Vargát arról, hogy kőbe vésett-e az idei költségvetési törvényben rögzített 2,9%-os GDP-arányos államháztartási hiánycél, de erre egyszer sem válaszolt konkrétan a miniszter, inkább csak azt hangsúlyozta, hogy nagyon az év elején vagyunk még, illetve azt, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány és az adósságráta csökkentése mellett. Azt is kétszer megjegyezte, hogy nincs a kormánynak költségvetési élénkítési szándék. Egyik alkalommal úgy fogalmazott: „nem volna jó ötlet a költségvetési lazítás, ilyen szándéka a magyar kormánynak nincsen”.