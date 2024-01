Újabb kínai topmenedzsert tartóztattak le korrupció vádjával

Korrupció gyanújával letartóztatták Kínában az állami olajtársaság (CNPC) egy korábbi vezetőjét - jelentette hétfőn a CCTV állami televízió a korrupcióellenes hivatal közlését idézve.

A pekingi székhelyű CNPC az ötödik helyen áll a világ 500 legnagyobb kereskedelmi forgalmat lebonyolító vállalatának nemzetközi rangsorában. Korábbi vezérigazgatóját, a 62 éves Hszü Ven-zsungot az egyik északkeleti tartományban tartóztatták le, a Kínai Kommunista Párt korrupcióellenes hivatalának szombati közlése szerint azért, mert nagy összegben fogadott el kenőpénzt. A CCTV beszámolója szerint a vizsgálat még nem zárult le, de a pártból már kizárták Hszüt.

A korrupcióellenes ügyekkel is foglalkozó hivatal hétfőn tartotta harmadik plenáris ülését, amelyen Hszi Csin-ping államfő és pártfőtitkár is felszólalt. Elmondta, hogy "az elmúlt több mint tíz év korrupcióellenes eredményei máris győzelemmel érnek fel", de elismerte, hogy a helyzet ennek ellenére is "komoly és összetett", ezért a küzdelem folytatására biztatta a jelenlévőket.

Kínában Hszi Csin-ping 2012-es hatalomra kerülése után széles körű vizsgálat- és nyomozássorozat indult a korrupció visszaszorításért; a 2022-ben közzétett, legutóbbi hivatalos adatok szerint azóta 4,8 millió vezető pártfunkcionárius ellen indult nyomozás. A kínai parlament decemberben olyan törvénymódosítást fogadott el, amely a korrupció ügyében kiszabott büntetések szigorítását irányozza elő.

Decemberben korrupció miatt elítélték a kínai bankfelügyelet egy korábbi tisztségviselőjét, és életfogytig tartó börtönbüntetést szabtak ki rá, a központi bank egy korábbi vezetője pedig 16 évi letöltendő szabadságvesztést kapott.

