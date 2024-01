Változás jön a jogsiknál, de több nagy port kavart javaslat is elbukott

Rezgett a léc, de átment az európai vezetői engedélyekről szóló irányelvet módosító javaslatcsomag az Európai Parlament Közlekedési Szakbizottságának december 7-ei szavazásán, de több fontosnak tartott javaslat elbukott - számolt be a Közlekedésbiztonság.kti.hu.

Több változás a láthatáron

Európában jelenleg mintegy 600 ezerrel kevesebb tehergépkocsi és buszsofőr van a szükségesnél, és ez a helyzet súlyosan veszélyezteti az unióban a közúti személy- és áruszállítást. Ráadásul várhatóan a következő években több kamion- és buszsofőr vonul nyugdíjba, mint ahány munkába állna. A hivatásos sofőrök hiányának mérséklése érdekében a képviselők megszavazták, hogy a jövőben már a 18 évesek számára is engedélyezzék a teherautó vagy a legfeljebb 16 utast szállító autóbusz vezetéséhez szükséges jogosítvány megszerzését, amennyiben arra egy szakmai alkalmassági vizsgálaton felkészültnek bizonyulnak. Ellenkező esetben csak 21 éves koruk után ülhetnek nehéz-tehergépjármű volánja mögé.Tapasztalt sofőr oldalán már akár 17 év felettiek is jogosultak lehetnek teherautó-vezetői engedélyre, ha előzetesen arra felkészülnek.

A szakoldal szerint jelenleg öt tagállam engedélyezi a 18 évesek számára a nehéz-tehergépjárművek vezetését: Finnország, Németország, Írország, Lengyelország és Spanyolország. Gyakorlatuk uniós szintű kiterjesztése ellen drámai hangvételű nyilatkozatban tiltakozott az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács. A Finnországból, Németországból és Lengyelországból származó adatok azt mutatják, a 18-19 éves teherautó-vezetők sokkal nagyobb valószínűséggel okoznak balesetet.

Januárban és februárban újra összecsapnak a támogatók és az ellenzők az Európai Parlamentben, akkor már a plenáris ülésen. Abból kiindulva, hogy már a szakbizottságon sem ment át egy sor javaslat, és a csomag megmaradt részei is csak egyetlen szavazattal kaptak zöld utat, a plenáris ülésen még bármi megtörténhet - írják.

A szakbizottság támogatta azt az elképzelést, amely szigorítaná a friss jogosítvánnyal vezetőkre vonatkozó előírásokat. Például, attól függetlenül, hogy az egyes tagállamokban mekkora véralkoholszintig megengedett a sofőröknek a vezetés, a kezdő sofőröknek 0,2 gramm/literben maximálnák ezt az értéket. Ez a javaslat hazánkat nem érinti, mivel nálunk zéró tolerancia van érvényben az alkoholfogyasztással szemben.

Támogatták a képviselők azt a felvetést is, miszerint a járművezetők képzését és vizsgáztatását úgy alakítsák ki, hogy azok jobban készítsék fel a gépjárművezetőket a valódi közlekedési kockázatokra, veszélyhelyzetekre. Fejlesszék a közlekedők kockázattudatát. Részévé kell tenni a képzésnek

a vezetés közbeni biztonságos telefonhasználatot (ezt nálunk jelenleg a KRESZ kategorikusan tiltja),

a járművezetést havas és csúszós útviszonyok között, a holttér kockázatainak megismerését,

a vezetőt segítő rendszerek használatát,

valamint a járműhasználattal járó károsanyag-kibocsátást és annak következményeit.

Az Európai Unió egységes piacának támogatása érdekében a szakbizottságban a képviselők rábólintottak a digitális jogosítvány bevezetésére, amely – ha az EP is rábólint – mobiltelefonon is elérhető lesz, és teljesen egyenértékű a fizikai jogosítvánnyal az Európai Unió valamennyi tagállamában.

Magyarországon 2023 januárja óta a sofőröknek nem kell maguknál tartaniuk a jogosítványukat. Közúti ellenőrzéskor a vezetési jogosultságot a rendőrök a központi nyilvántartó adatai alapján ellenőrzik. Azonban maguknál kell tartaniuk azoknak, akik külföldre indulnak autóval, mivel más országok hatóságai közvetlenül nem kérhetnek le adatokat a hazai nyilvántartásból. A digitális jogosítvány bevezetésével azonban már külföldön sem lesz szükség a plasztikkártyára.

Több javaslat is elhasalt

Elbukott az a javaslat, mely a 70 év felettieket arra kötelezné, időről időre külön nekik szervezendő vizsgákon adjanak számot KRESZ tudásukról. A magyar kormány ezt a javaslatot korábban határozottan elutasította.

Az úgynevezett B+ jogosítvány bevezetésének ötlete is elhasalt. Az eredeti javaslat szerint a jövőben két B kategóriás jogosítványt bocsátottak volna ki a tagállamok: B és B+ típusút. Az előbbivel csak 110 kilométeres óránkénti sebességgel lehetett volna közlekedni, míg a 130 km/h tempójú vezetéshez már B+ kategóriára lett volna szükség. A teljes körű vezetői jogosultsághoz pedig mindkét jogosítványra is szükség lett volna. A képviselők többsége szerint a tervezett rendszer nehezen betartatható, nem mellesleg pedig a két jogosítvány kétszeres költséget jelentene az autózni vágyók számára.

Egy másik javaslat is függőben maradt, mely szerint a gépjárművezetők orvosi alkalmassági vizsgálata előírás és nem lehetőség lenne. Több uniós tagállamban – így Magyarországon is – már ma is ez a gyakorlat.

