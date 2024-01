Kiderült, mennyien haltak bele decemberben a koronavírus szövődményeibe

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a múlt hónapban kiemelte a COVID-19 terjedésének aggasztó növekedését, és a hullámot az ünnepi összejöveteleknek és a JN.1 változat - a jelenleg világszerte legdominánsabb törzs - terjedésének tulajdonította. Decemberben közel 10 000 halálesetet jelentettek, és 42%-kal nőtt a kórházi felvételek száma mintegy 50 országban, főként Európában és Amerikában - jelentette az ABC News

Bár a halálesetek száma jelentősen alacsonyabb, mint a világjárvány csúcspontján,

a megelőzhető haláleseteknek ez a szintje elfogadhatatlan.

Biztosra vette továbbá, hogy több országból nem a valós adatok érkeznek és sürgette a kormányokat, hogy tartsák fenn az "éber" felügyeletet, és biztosítsák a kezelésekhez és vakcinákhoz való hozzáférést.

Maria Van Kerkhove, a WHO Covid-19 technikai vezetője megjegyezte, hogy a légzőszervi megbetegedések száma nemcsak a Covid-19, hanem az influenza, a rhinovírus és a tüdőgyulladás miatt is megugrott. Várakozásai szerint ezek a tendenciák januárban egész télen fennmaradnak a Föld északi felén, ugyanakkor a déli félteke nyári szezonjában is növekedést jelez.

Idén szokatlanul sokféle kórokozó kering együtt, ami olyan gyakori tünetekhez vezet, mint a köhögés és a láz. Ezen egészségügyi kihívások leküzdésére a WHO tisztviselői lehetőség szerint védőoltást, maszk viselését és jól szellőző beltéri helyiségek fenntartását javasolják.

Címlapkép forrása: Getty Images