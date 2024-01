Hétfőn indul a napelemes pályázat lakossági előregisztrációja, itt vannak a részletek

Jövő hétfőn, január 15-én délelőtt 10 órától élesedik a lakossági előregisztrációs felület a napelemes pályázatban ügyfélkapus azonosítóval, és miután ezt megteszi az érintett háztartás, egy kiválasztott kivitelezővel kell szerződnie, és csak utána tudja benyújtani a támogatási kérelmét – hívta fel a figyelmet péntek reggeli közleményében az Energiaügy Minisztérium. Bőséges már a kivitelezői kör, amelyből választani lehet, mert a számukra már december elejétől elindult előregisztrációs folyamatban már több mint félezer vállalkozás kapott jóváhagyást regisztrációjához.

Ez a lényeg

Érdemes nem halogatni a lakossági előregisztrációt, mert a fenti lépéssorból is adódik, hogy van még vele utána is teendő, és benyújtási sorrend alapján bírálja majd el a kiíró a támogatási kérelmeket az egész országban, mert nincs területileg leosztott keret, illetve néhány hetes időablakok, mint az előző pályázatban.

A 75 milliárd forintos támogatási keretből egy háztartás akár 5 millió forintot is elnyerhet, az elismert költségek legfeljebb 65%-át fedezi a pályázat, és így a háztartások kiadásai legfeljebb 10 év alatt megtérülhetnek. A támogatott családok nagyobb mértékben válnak képessé az energetikai szempontú öngondoskodásra, hatékonyabban mérsékelhetik rezsiterheiket – emeli ki a tárca.

Az elismert költségek közül a két legnagyobb maga a napelem, illetve a hozzá tartozó, meghatározott méretű energiatároló lehet, de több egyéb kapcsolódó feladatot is enged elszámolni a pályázat. A cél az, hogy a napközben megtermelt villamos energiát minél nagyobb arányban ott helyben este és éjszaka el is használja a háztartás, hogy minél kevésbé terhelje a hálózatot, és ez magának a háztartásnak is érdeke lehet, hogy a betáplált áramért mindössze bruttó 5 forintot fog kapni az új bruttó elszámolási rendszerbe, amelybe kötelezően be kell lépnie. A kormány a két ünnep között tisztázta ki a szaldó és bruttó elszámolás szabályait a különböző élethelyzetekre, ezt itt írtuk meg:

Érdemes az újév elején néhány helyen átírt, pontosított, a garanciális szabályoknál lényegesen változó teljes pályázati kiírást alaposan átnézni a támogató NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. https://napenergiaplusz.nffku.hu/ oldalán, ahol a teljes dokumentáció és a közreműködők feladatait időrendben bemutató folyamatábra is elérhető a kétféle finanszírozási mód korábbiaknál bővebb leírása mellett.

A saját tulajdonú lakóingatlannal, haszonélvezeti joggal vagy lízingszerződéssel rendelkező nagykorú magánszemélyek pályázhatnak, hogy vissza nem térítendő támogatással megújuló energiaforrással lássák el lakóépületeiket, de számos megkötés van mind az ingatlan, mind a pályázó vonatkozásában, amelyek lényegéről itt írtunk:

A pályázattal tovább növekedhet a már most is 250 ezer darab feletti háztartási méretű napelemek száma az országban, amelyek egyúttal egyre komolyabb hálózati kiegyenlítési nehézségeket is okoznak, mint ahogy arra tegnapi közleményében szintén rámutatott a tárca:

Ezek a főbb lépések

A 2024. január 15-én 10 órától élesedő lakossági előregisztrációhoz ügyfélkapus azonosító szükséges. Alapdokumentumként minden pályázónak fel kell töltenie személyi okmányait, a lakóingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját és a legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számlát. Egyes speciális esetekben további nyilatkozatok, meghatalmazás csatolására is szükség lehet.

Az előregisztráció jóváhagyásáról a támogató 15 munkanapon belül dönt. A pályázó ezután jelölheti ki a három lehetséges kivitelezőt, akik közül a rendszeren keresztül beérkező ajánlataik alapján választhat. Támogatási kérelmeket az aláírt kivitelezői szerződéssel rendelkezők nyújthatnak majd be. Az adminisztrációt jelentősen megkönnyíti a szerződésminta kötelező használata. A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatói okirat kiadásával válik hatályossá a vállalkozási szerződés.

A minisztérium a pályázati kiírásban és a mostani közleményben is elismeri, hogy a Napenergia Plusz Program az előzetes kalkuláció szerint mintegy 15 ezer családot támogat majd, így tehát az előző lakossági napelemes körnél jóval kisebb (fele) lehet a nyertesek száma.

Címlapkép forrása: Getty Images