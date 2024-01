Még az akksigyártás sem húzta az ipart - nagyon gyengén teljesít a szektor

Novemberben az ipari termelés volumene jelentősen, 2,3%-kal kisebb volt, mint egy hónappal korábban - a friss szám megegyezik a KSH hét elején közzétett előzetes adatával. A mai részletes adatközlésből az is kiderült, hogy mely területek járultak hozzá leginkább a visszaeséshez.

A nagy novemberi esés az éves indexre is kihatott: az ipar teljesítménye 5,6%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A friss adat az egész évre jellemző stagnáló trendtől való letörést jelent. A koronavírus-járvány kitörése óta nincs egyértelmű iránya az ipari termelésnek. Az óriási visszaesést gyors korrekció követte, de aztán a szektor nem tért vissza a korábbi kibocsátási pályára, sőt, az utóbbi egy évben egyre távolodik tőle.

2023 első tizenegy hónapjában a termelés volumene 4,8%-kal múlta alul az előző év hasonló időszakában mutatott teljesítményt.

Az előzetes adatok alapján azt lehetett sejteni, hogy a nagy eséshez több ágazatnak is hozzá kellett járulnia, illetve hogy a Nitrogénművek leállása is befolyásolhatta a mutatót. Utóbbinak nem látszik a nyoma a részletes adatokon, a vegyipar teljesítménye még kicsit emelkedett is októberhez képest. Ugyanakkor ezen kívül nem sok ágazatot találunk, amelyik az ősz utolsó hónapján ne rontott volna a teljesítményén. A nagy súlyú gazdasági területek közül egyedül az elektronika mutatott fel minimális növekedést, illetve még a kis súlyú fa-, papíriparban látunk javulást. A többi 11 ágazatban havi alapon termeléscsökkenést láthatunk. Ilyen a járműgyártás, illetve az akkumulátoripart magába foglaló villamosberendezés-gyártás is, nagy súlyuk miatt ezeknek volt a legnagyobb hozzájárulása a havi alapon mért visszaeséshez.

Éves alapon vizsgálva szembeötlő, hogy a járműipar és az akkumulátorgyártás mellett a fém-, a gumiipar és a gépgyártás teljesítménye is érdemben visszaesett. Az ipar gyengélkedését valószínűleg nagy mértékben magyarázza, hogy a nagy felvevőpiacaink lassulása csökkenti a magyar termékek iránti keresletet, ez látszik a visszafogott exportszámainkon is.

A gyenge adat azt is jelenti, hogy a negyedik negyedévben az ipar nem fog hozzájárulni a GDP-növekedéshez, egy közepes decemberi teljesítménnyel akár 0,5 százalékponttal is lehúzhatja a gazdasági növekedés fő adatát.

Címlapkép forrása: Shutterstock