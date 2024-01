Traktorok ezrei özönlötték el Berlin központját, a tüntetők kifütyülték a pénzügyminisztert

A múlt héten kezdődött gazdatüntetések az Olaf Scholz kancellár vezette kormány azon döntése után törtek ki, hogy fokozatosan megszüntetik a mezőgazdasági gázolajra vonatkozó adókedvezményt. A kabinetnek erre a 2024-es büdzsé egyensúlyba hozása miatt volt szüksége, miután egy novemberi alkotmánybírósági döntés miatt a kormány költségvetési tervei zátonyra futottak.

WOAHMassive farmers protest happening right now in Berlin.Tens of thousands of people have shown up to support them.Did you see any of this in the media? pic.twitter.com/e5hLhrGXHK