Equilor: 2024 a bizonytalanság éve lesz, év végére 400 közelébe gyengülhet a forint

További kamatcsökkentések, 395-ig gyengülő euróárfolyam, élénkülő gazdaság, de magas költségvetési hiány mellett lassú államadósságráta-csökkenés - vázolta idei évre szóló kilátásait az Equilor.

A geopolitikai feszültségek és a rengeteg fontos választás miatt az idei év is nagy bizonytalanságban telhet. A nemzetközi események közül meghatározó lehet a májusi európai uniós szavazás és a novemberi amerikai elnökválasztás. Ezeken többek között a zöld kérdésekre, a migrációs és költségvetési kihívásokra adott válaszok dőlhetnek el - mondta Árokszállási Zoltán vezető elemző.

A magyar gazdaság az idén érdemi növekedést mutathat, amit az élénkülő belső kereslet, a növekedésnek induló reálbér által támogatott lakossági fogyasztás támogat. A GDP-növekedés 3,2%-os lehet, ami jövőre 3,6%-ra gyorsulhat. A növekedést a fogyasztáson túl támogathatja az EU-források erősödő beáramlása, a csökkenő kamatszint, a működőtőke-beáramlás, illetve a öltségvetési konszolidáció várható elmaradása. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az idei 2,9%-os (jócskán elavult) hiánycéllal szemben az Equilor 4,7%-os deficitre számít. A hiánypálya igen visszafogott adósságcsökkenést hoz: még 2025 végén is éppen csak 70% alá süllyed a GDP-arányos mutató.

Az Equilor előrejelzése (éves változás,%) 2023e 2024f 2025f GDP (%) -0,6 3,2 3,6 Infláció (fogyasztó árak) 17,6 5,3 4,0 Államháztartási egyenleg (GDP %) -6,1 -4,7 -3,9 Államadósság (GDP %-a) 72,1 71,0 69,9 Jegybanki alapkamat (év vége, %) 10,75 6,00 5,00 EUR-HUF (év vége) 382,78 395,00 400,00 Forrás: Equilor, Portfolio

Tavaly az év második felében felgyorsult az infláció csökkenése, ez az idén lelassulhat. A belő kereslet erősödése, a feszes munkaerőpiac, a laza fiskális politika, a gazdaságpolitika növekedési céljának előtérbe helyezése miatt az infláció 2025-ben érhet le a jegybanki célra.

A lassuló dezinfláció ellenére az MNB lendületesen tudja vágni magas kamatát. Nyár elejére 7% környékére süllyedhet az irányadó ráta, utána az infláció függvényében folytatódhat a monetáris lazítás. A forint további nominális árfolyamának erősödését már kevesebb tényező támogatja: a folyó fizetési mérleg nem javul tovább, a kamatelőny csökken, ezért év végére 395-ig gyengülhet az euróval szemben - mondja Árokszállási. Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a gyengülés irányába mutató kockázatként nevezte meg, ha nem érkezik meg a várt gazdasági növekedés, ha az uniós pénzcsapok végleg elzáródnak, illetve ha az inflációs különbözetekből számolt (vásárlóerő-paritáson alapuló) leértékelési erő érvényesül. Amennyiben viszont a jó nemzetközi hangulat fennmarad, a magas reálkamat erősítő hatása nagyobb lehet, illetve jót tehet a hazai fizetőeszköz árfolyamának bármilyen uniós pénzekkel kapcsolatos jó hír.

Befektetői szemmel

A 2024-es év bizonytalanságai miatt az Equilor elemzésében rámutat, hogy a befektetőknek érdemes „szárazon tartani valamennyi puskaport”, azaz a viszonylag magas kamatozású pénzpiaci eszközökben tartani a megtakarítás egy részét, felkészülve egy esetleges részvénypiaci korrekcióra.

A magyar lakossági megtakarítások szempontjából fontos, hogy az első negyedévben a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) számos sorozata jelentős mértékű, összesen több száz milliárd forintnyi kamatot fog fizetni, így célszerű már most végiggondolni, mibe érdemes fektetni a megkapott összeget. A jelenleg elérhető, 9,9 százalékos kamatozású PMÁP rendkívül vonzónak számít a csökkenő infláció fényében, ugyanakkor más, akár részvénypiaci befektetések lehetősége is felértékelődhet.

Földrajzi szempontból az USA részvénypiacai jelenleg drágábbnak tűnnek, mint európai társaik az Equilor Befektetési Zrt. elemzése szerint. A már említett kamatcsökkentési várakozások farvizén jelentős felértékelődés következett be tavaly október vége óta a piacokon, aminek következtében az amerikai részvénypiacok értékeltsége jelentősen emelkedett, és érdemben a német, vagy akár a magyar index fölé került.

Jelenleg a magyar részvények erőt mutatnak, több blue chipnél is erős sztori látszik. Az OTP esetében a sajáttőke-arányos megtérülés kimagasló lehetett tavaly, miközben az újra erőre kapó magyar gazdaság, és a jól muzsikáló külföldi leánybankok továbbra is komoly profitot hozhatnak a legmagasabb forgalmú magyar részvény számára. A kelet-közép európai bankszektor egyébként is érdekesnek tűnik az Equilor szerint: az itt tevékenykedő bankok teljesítményét támogathatja, hogy a régió gazdasági növekedése idén és jövőre erősödhet, míg az euróövezet növekedési kilátásai nem jobbak a 2023-as évinél. A régiótól délebbre a görög bankok is elég olcsónak tűnnek egyelőre, miközben kecsegtető növekedési lehetőségek előtt állnak.

A magyar piacon az elmúlt hónapok legfigyelemreméltóbb teljesítményét a Magyar Telekom mutatta a négy hagyományos blue chip közül. A vállalat 2024-ben 15 százalékos díjemelést hajt végre, ami komoly árazási erőt jelez, és a közelmúltban hozzájárulhatott az árfolyam emelkedéséhez, miközben már a tavalyi év is jelentős felértékelődést hozott a Telekomnál.

A Mol árfolyamát a magas adók és a növekvő költségek fékezhetik, ám érdemes megjegyezni, hogy az extraprofitadó 2,8%-ról 1%-ra mérséklődik. Kedvező hír, hogy a Brent és az Ural típusú kőolajárak közötti különbség januárban újra 19 dollárra hízott.

A Richter papírok árfolyamát az új hírek mozgathatják, illetve érdemes figyelembe venni, hogy a meghirdetett 40 milliárd forintos részvény-visszavásárlási programból mintegy 14 milliárdos keret még mindig megvan.

A kötvény- és részvénybefektetések mellett érdemes figyelni a befektetőknek a likviditásra is: a nagy bizonytalanság miatt gyorsan jöhetnek olyan sztorik, befektetési lehetőségek, amik gyorsan mozdítható pénzt igényelnek.

Buró Szilárd felhívta a figyelmet, hogy 25 éves születésnapját ünnepli idén az euró. A közös fizetőeszköz kapcsán már "nem a lét a tét", de jövő sok kérdést vet fel. A közös pénz elfogadottsága továbbra is magas, 79%-os az euróövezetben, de a folyamatos bővülés kényszere mindig kihívást jelent, vannak ingatag országok (elsősorban Olaszország), illetve új megoldandó feladatokat hozhat a digitális euróhoz való közeledés. A jelenleg 20 tagú övezethez Magyarország nem került közelebb.

A címlapképen Széchenyi Bálint elnök-vezérigazgató.