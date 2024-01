Jöhet a pénzeső a hazai startupoknak: jelentős összegekhez jutnak a technológiai inkubátorok

MTI 2024. január 19. 10:15

Döntés született a technológiai startup cégek fejlesztését, inkubációját támogató, októberben meghirdetett Startup Factory pályázati programban: országszerte 12 technológiai inkubátor kapta meg a lehetőséget arra, hogy saját tőkéjét állami forrással kiegészítve fektethessen be általa kiválasztott ígéretes startupokba és azokat a tőkejuttatás mellett üzleti tudással is támogatva segítse a piaci sikerek elérésében - jelentette be pénteki közleményében a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).