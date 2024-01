Orbán Viktor: az infláció már nem emelkedik vissza, most a cél a növekedés gyorsítása

A nemzeti konzultáció kapcsán kifejtette: 2023 meggyötört minket, de most egy könnyebb év elé nézünk. Egyre jobb és jobb teljesítmény nyújtanak a magyarok a nemzetközi versenyben.

Az inflációt letörtük, már nem mi vagyunk a legmagasabb inflációval rendelkező ország, az energiaválságot megoldottuk. A gazdasági növekedést tekintve Európa élvonalában leszünk. Jó, ha van eu-s pénz, de ez nem egy nagy összeg a gazdaság egészéhez képest. Nem csak jön, be is kell fizetni: nettóban ez jóval kevesebb, mint bruttóban.

Az EU-s pénzek csak gyorsítanak minket. Az uniós pénz azt teszi lehetővé, hogy a hat éves tanárbér-emelési programot 3 év alatt vigyük véghez.

"Örülök, hogy a tanárok státuszát rendező törvényt elfogadtuk tavaly, és most egy jelentős béremelést is végrehajtunk. Abban bízunk, hogy a tanárok teljesítménye is javulni fog, ami jó lesz a gyerekeknek is".

Lesz egy 7-800 ezer forintos bérük a program végén, ez így már egy vonzó pálya lehet - mondja Orbán. Abban is bízik a miniszterelnök, hogy egyre több férfi tartja majd vonzónak a pályát, és az 50-50%-os arány visszaállhat majd.