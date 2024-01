Új bejelentést kaptak a magyar nyugdíjasok

A kormány hivatalosan is lejjebb hozta az idei GDP-növekedési várakozását. A friss szám azért érdekes, mert pont annak a határán billeg, hogy a nyugdíjasok jogosultak lesznek-e a prémiumra. Ennek apropójából összeszedtük, hogy 2024-ben mire számíthatnak a nyugdíjasok, a nyugdíjemelés, a 13. havi nyugdíj mit is jelent majd számukra a gyakorlatban.

Nyugdíjprémium: új számok jöttek

A Pénzügyminisztérium tavaly év végi prognózisa után a napokban Varga Mihály pénzügyminiszter megerősítette: az idei évre 3,6%-os GDP-növekedést prognosztizál a kormány. Mindez azért érdekes, mert a 2024-es költségvetést tavaly nyáron 4%-os növekedéssel fogadta el a kormány, majd a parlament, valamint azért is érdemes külön megemlíteni, mert a nyugdíjprémium szabályai szerint ez az extra összeg csak 3,5%-os növekedés felett jár novemberben.

Úgy tűnik tehát, hogy a kormány most azzal számol, hogy épp teljesül a nyugdíjprémium kifizetésének feltétele, amire egyébként eredetileg az idei költségvetésbe 20,5 milliárd forintot tervezett be.

A nyugdíjprémium két tényező szorzata: a tényleges GDP-növekedés és a törvényi 3,5% küszöbérték különbségével mint szorzószámmal kell megszorozni a novemberi nyugellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot.

Tavaly novemberben az átlagnyugdíj összege 218 ezer forintra emelkedett, idén januárban ez további 6%-kal nőtt, vagyis meghaladta a 231 ezer forintot. A nyugdíjprémium összege tehát egy átlagnyugdíjban részesülő időskorú esetében így kalkulálható ki: (a 231 ezer forint negyede) * (3,6-3,5). Ez 5775 forintos plusz bevételt jelenthet majd az átlagnyugdíj szintjén idén novemberben.

Van viszont a kormányban olyan - nem hivatalosnak tűnő - várakozás is (elsősorban a Nemzetgazdasági Minisztériumban), miszerint a 4%-os idei növekedés még mindig tartható. Ez esetben az egyszeri kifizetés az átlagnyugdíj szintjén 28.875 forint lenne.

Nyugdíjemelés 2024

Érdemes azt is felidézni, hogy idén januárban 6%-kal emelkedtek a nyugdíjak, és ha a kormány új inflációs prognózisa igazolódik be, ami most már 5,2%, akkor az azt jelenti, hogy idén nincs szükség nyugdíjkiegészítésre novemberben, mert a nyugdíjemelés mértéke meghaladhatja az átlagos infláció mértékét. Ez a 6 százalékpontos emelés körülbelül 360-400 milliárd forintnyi plusz költségvetési kiadást jelent.

Az átlagnyugdíj szintjén ez a 6%-os év eleji emelés havi plusz 13 ezer forintot jelent, ami éves szinten közel 157 ezer forintnyi plusz elkölthető jövedelem.

Farkas András nyugdíjszakértő legutóbbi írásában azt emelte ki a 2023-as egész éves inflációs adat megjelenése alkalmából, hogy a fogyasztói árak a nyugdíjas háztartások körében átlagosan 18,3%-kal nőttek. Ehhez képest történt tavaly egy 18,5%-os emelés 2 lépésben, így 2023-ban a nyugdíjak összege 0,2%-kal meghaladta az inflációt.

Nyugdíjprémium 2024-ben

Emellett érkezik még idén februárban a 13. havi nyugdíj kifizetése, amire a 2024-es költségvetésben 449 milliárd forintos kiadást irányzott elő a kormány. Az átlagnyugdíj esetében ez 231 ezer forintnyi plusz jövedelem idén.

A 13. havi nyugdíjról épp pénteki rádióinterjújában beszélt Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő így fogalmazott ezzel kapcsolatban:

amiért mindig egy kicsit izgulok, vagy legalábbis jobban oda kell figyelnem, a tizenharmadik havi nyugdíj, amit, ugye, visszavezettünk az elmúlt években.

"A magyar gazdaság teljesítménye éppen hogy alátámasztotta ezt a döntést, és azért minden évben az egy komoly beszélgetés a pénzügyminiszterrel, hogy akkor biztos-e, hogy ki tudja fizetni a tizenharmadik havi nyugdíjat egy összegben úgy, ahogy várják a nyugdíjasok. És az idén már ez a beszélgetés megvolt, és biztosan mondhatom, hogy az idei évben is meg fogják kapni a nyugdíjasok a szokott rendben a tizenharmadik havi nyugdíjat" - magyarázta pénteken Orbán Viktor.

Mennyi az annyi az átlagnyugdíj esetében?

Amennyiben tehát mindhárom, idén a nyugdíjasokat érintő tétellel számolunk, akkor az időskorúak jövedelmi helyzete így változhat 2024-ben az átlagnyugdíj szintjén:

A 6%-os januári emelés havi 13 ezer forintos pluszt jelent, ami éves szinten 157 ezer forint.

Az egyszeri nyugdíjprémium 5775 forint lehet az átlagnyugdíj esetében.

A 13. havi nyugdíj februári érkezése pedig 231 ezer forintos plusz összeget jelent.

Számításaink szerint ez

összesen egy év alatt 393.775 forintnyi plusz jövedelmet jelent az átlagnyugdíj szintjén.

A költségvetés mindezekre várhatóan összesen 850 milliárd forintnyi összeget fizet ki idén (az emelés kb 370 milliárd forintba került az év elején, a 13. havi nyugdíj 449 milliárd forintba, a nyugdíjprémium pedig 20 milliárd forintba).

