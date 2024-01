Magyarországon is jelenlévő akkumulátoróriás szólt be Kínának, lépésre sürgeti az EU-t

Min-suk Sung, a dél-koreai SK On akkumulátorgyártó cég kereskedelmi igazgatója szerint fennáll annak a veszélye, hogy Európa túlzottan függővé válik a kínai elektromos járművek akkumulátoraitól. A nyilatkozatot az teszi pikánssá, hogy a koreai cég Magyarországon már két gyártóegységgel is rendelkezik, miközben egyre több kínai szereplő kezd termelésbe itthon.

Mivel az európai autógyártók a kínai kínálati többlet, miatt költséghatékonysági okokból kínai akkumulátorokat vásárolnak, a UBS elemzői szerint a kínai akkumulátorgyártó vállalatok 2023 és 2027 között 30%-ról 50%-ra növelhetik piaci részesedésüket az EU-ban. Eközben a dél-koreai vállalatoké az előrejelzések szerint ugyanebben az időszakban 60%-ról 40%-ra csökken. A túlzott függőséggel kapcsolatos aggodalmak azért merültek fel, mert Európa azzal küzd, hogy nincs egységes stratégia az uniós akkumulátorgyártás fellendítésére.

Magyarország például egyre több kínai szereplővel állapodik meg gyártóegységek létrehozásáról, míg más EU-s országok inkább az uniós szereplők beruházásait támogatják.

A Financial Times beszámolója szerint az európai kormányok aktívan keresik a kockázatmentesítési lehetőségeket. Az egyes országok már említett programjai akadályozzák az egységes stratégia kidolgozását. Az EU mégis próbálkozik: új akkumulátorgyártási támogatási alapot hoztak létre.

Miközben Európa ezzel a kihívással küzd, az SK On, a dél-koreai SK Innovation leányvállalata nemcsak európai kapacitásba fektetett be, hanem tárgyalásokat folytat az európai piacra terjeszkedni kívánó kínai elektromosáram-gyártók ellátásáról is. Ezzel együtt is Min-suk Sung, a dél-koreai cég kereskedelmi igazgatója szerint fennáll annak a veszélye, hogy Európa túlzottan függővé válik a kínai elektromos járművek akkumulátoraitól. A kijelentés magyar szempontból különösen érdekes: az SK On éppen bővíti gyártókapacitását Magyarországon, miközben sorra tűnnek fel az újabb és újabb kínai beruházók, mint a CATL vagy az EVE és a Sunwoda.

A bizonytalanságok, például az amerikai autógyártók EV-gyártás bővítésének szüneteltetése és az amerikai adójóváírások lehetséges változásai azonban befolyásolhatják az SK On 2025-re vagy 2026-ra tervezett tőzsdei bevezetését.

Címlapkép: Egy alkalmazott dolgozik az elektromos jármű akkumulátor rendszerén a Sunwoda Electric Vehicle Battery Co., Ltd. műhelyében 2021. március 12-én Nanjingban, Jiangsu tartományban (Kína). A fotó forrása: Xu Congjun/VCG via Getty Images