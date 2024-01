Ki fizeti ki a számlát? – Privát egészségügyi körkép (összehasonlító táblázattal)

Mára már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az egészségügy egyre több területén, ha gyors és magas színvonalú ellátást szeretne kapni, akkor a magánellátás felé kell fordulni. Honnan és hogyan lehet ennek a finanszírozását előteremteni? Ezeket a lehetőségeket járjuk körbe az alábbi cikkben.

16 éve foglalkozom egészségbiztosításokkal, de ilyet még nem láttam: naponta kapom a telefonokat, hogy segítsek megoldani különböző egészségügy helyzeteket, valamint mutassak olyan megoldásokat, melyek a magánegészségügyi ellátás finanszírozásában segítenek.

De miért van erre szükség? Miért kell egyéni megoldásokat keresnünk? Mert nincs elég pénz az állami egészségügyben és nem is lesz. Pont. Ebben a cikkben nem azzal szeretnék foglalkozni, hogy miért nincs, hogy hol a pénz és hatékony-e a felhasználása. Azzal szeretnék foglalkozni, hogy ha már a helyzet így alakult, akkor egy magánszemélynek milyen megoldási lehetőségei vannak. Nézzük.

Cash

Sokan a legegyszerűbb megoldásra gondolnak: majd, ha magánellátást kell igénybe vennem, akkor előveszem a bankkártyám és fizetek. Ezt általában olyanok mondják, akik vagy nagyon sokat keresnek vagy rég nem voltak magánklinikán. Lehet, hogy valaki könnyedén kifizet egy szakorvosi ellátásra 30-40 ezer forintot (mert ma ennyibe kerül), de ez csak egy egyszeri találkozó volt. Amennyiben diagnosztikára is szükség van, úgy további tízezrekkel drágulhat a számla, de egy MR akár 50-100 ezer forintba is kerülhet. Mi történik, ha ambuláns műtétre van szükség vagy egynapos sebészetre? Pillanatok alatt kategóriákat ugrunk és többszázezer forint lehet a számla. És ki fogja mindezt megszervezni?

Az igazán nehéz döntéseket akkor kell meghoznunk, amikor felírják a nagymamát, a párunkat vagy éppen pont minket az 1 éves állami várólistára egy műtét kapcsán VAGY besétálunk egy magánklinikára és jövő hónapban mehet a műtét 2,2 millió forintért. Ki, mit választ vagy ki mit engedhet meg magának? Bonyolultabb egészségügyi problémákba, ápolásba, esetleg külföldi ellátásba bele sem megyek…

A készpénz előnye, hogy nincs elköteleződés, nincs rá gond, rendkívül kényelmes. Hátránya azonban, hogy komoly meglepetések érhetnek bennünket a kasszánál, meg persze kérdés, hogy van-e elég.

Megtakarítás

Klasszikus megoldás, ha az ember az ilyen helyzetekre félretesz. Nem könnyű eldönteni, hogy mekkora az az összeg, ami elegendő lehet egyes egészségügyi szituációkban, de mindenképpen előnyösebb helyzetben van, mint ha nem készül sehogy. Mai árakat figyelembe véve a gyors szakorvosi ellátásokra és kisebb diagnosztikai vizsgálatokra 2-300 ezer forint megtakarítás kezdetnek jó. Azonban, ha fejlett diagnosztikai vizsgálatok is kellenek, esetleg sokszor kell orvoshoz menni, akkor 500 ezer forintnál nem lehet kevesebb tartalékunk csak erre a célra. A magánegészségügyben egy minden eshetőségre felkészülő család, aki számba veszi a fentieken kívül egy lehetséges műtét, rehabilitáció esélyét is, annak fel kell készülnie akár 2-3 millió forintos kiadásra is.

Egészségpénztár

Ha már megtakarítás, akkor rendkívül okos dolog, ha valaki ezt egy pénztárban teszi meg. Sajnos, mint juttatás ezt „bünteti” az állam (csak tudnám miért), de magánszemélyként még adóvisszatérítést is lehet kapni a befizetésünk után (ezt jól teszi az állam). Tulajdonképpen az egészségpénztár (EP) egy speciális számla, ahol minden megtakarításunk mellé az állam 20% adóvisszatérítést ad az SZJA-ból (akár évi 150 ezer forintot). Így kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy minden egészségügyi kiadásunk 20%-át az állam „állja”. Sőt, egyes egészségügyi ellátásoknál még kedvezményt is kapunk, valamint rengeteg egyéb anyagi előnyünk is származhat belőle. A saját pénztári számlánkon lévő pénzt fordíthatjuk szemüvegre, orvosra, gyógyszerre, szülésre, fogászatra, idősgondozásra, de még akár hiteltörlesztésre is. Minden lehetőség nem fér ide.

Összegbiztosítás

Ez a fajta megoldás a kockázati biztosítások egy fajtája, hasonlít egy balesetbiztosításhoz. A fájdalomdíj jellegű egészségbiztosítás lényege, hogy nem feltétlenül a halálesetre koncentrál, hanem inkább betegségekre, műtétre, csonttörésre, kórházi térítésre stb. Előnye, hogy az ember sokkal kevesebb anyagi ráfordításból meg tudja oldani a váratlan egészségügyi kiadásokat, a hátránya, hogy nehezen viselik el az emberek azt a veszteséget, ami kármentesség esetén éreznek és az előre meghatározott egyösszegű térítések sokszor utólag kerülnek csak kifizetésre. Lehet, hogy megérett már rá a magyar társadalom, hogy bizonyos kockázatokat (autó, ingatlan, élet és egészség) mindennapos természetességgel védjen ki biztosításokkal és a nagyobb kiadásokkal járó váratlan helyzetekben ne legyen kiszolgáltatott helyzetben. Lehet, hogy nem.

Magánklinika ügyfélkártya

Jellemzően a tehetősebbek számára lehet jó megoldás. Rendszeres díjért cserébe az adott magánklinika a szakorvosi ellátások és diagnosztikákon kívül szűréseket is biztosíthat, „magán háziorvosi” ellátást nyújt, akár ügyeleti ellátást is ad és vannak helyek, ahol még egyes műtéteket elérhetővé tesz. Ha egy ilyen klinika közel van vagy szimpatizálunk eggyel, akkor jó választás lehet, mert személyes és széleskörű ellátás kaphatunk. Hátránya a magas költség és az, hogy kizárólag az adott klinikára mehetünk és csak az ott elérhető szolgáltatásokhoz férünk hozzá.

Szolgáltatásalapú egészségbiztosítás

Ez az egyik legkényelmesebb ellátási forma, mert nemcsak finanszírozza az ellátásunkat a szakorvostól a kisebb műtétekig, hanem meg is szervezi azt. Általában ügyfélportált is biztosítanak, amivel sok egészségügyi szolgáltatás érhető el és az online időpontfoglalás által rakéta sebességre kapcsolhat az ellátásunk. Előnye még, hogy sokkal gyakrabban tudja használni az ember, mert ritka, hogy valakinek egy évig ne legyen semmilyen apró egészségügyi panasza sem. Hátránya a közepes mértékű, rendszeres anyagi elkötelezettség és a meglévő betegségünk részben vagy egészben történő kizárása az ellátásból.

Céges egészségbiztosítás

Olyan, mint az előző szolgáltatásalapú egészségbiztosítás, csak általában a már meglévő betegségeinkre is fedezetet nyújt, a nagyobb létszám miatt jelentősen kevesebbe kerül, sokszor többletszolgáltatásokat ad és a munkáltatónk fizeti. Ez jól hangzik! Hátránya? Ha elmegyek a cégtől, akkor megszűnik, és általában nem mi állítjuk össze a csomag tartalmát.

Egészségpénztárakon és Bankokon keresztül köthető csoportos egészségbiztosítás

Akik még mindig velem vannak, azoknak mutatok egy kombinációt, ami rendkívül előnyös lehet. Létezik ugyanis, hogy egyes bankok és egyes egészségpénztárak kötnek az ügyfeleikre egészségbiztosítást. Előnye, hogy olyan kedvező áron van, mint amennyiért a vállalatok vásárolnak, másrészt pénztáron keresztül még adóvisszatérítésem is lehet. Hátránya, hogy a meglévő betegségeket részben vagy semennyire nem fedezik, inkább az új egészségügyi panaszokra koncentrálnak.

A magánegészségügyi szolgáltatások finanszírozásának lehetséges módjai Költség (havi) Adókedvez-mények Előnyök Hátrányok Milyen korosztálynak való Cash Nincs Nincs elköteleződés Nagyobb kiadásoknál meglepődhet az ember bárkinek, akinek van Megtakarítás (kp) Igény szerint Nincs Lesz félretett pénz, én döntöm el mennyit teszek félre Nem tudni mennyire lesz szükség, ha baj van és ott a kíértés is, hogy elköltsem másra 0-100 év Egészségpénztári megtakarítás (EP) 0-62,5e Ft 20% Adóvisszatérítés, sokféle felhasználási lehetőség Vannak költségek is, akármire nem lehet fordítani a bent lévő pénzt 18-100 év Összegbiztosítás 5-15e Ft nincs Kisebb anyagi ráfordításért, sok helyzetben jelentős összegek kaphatóak Sok adminisztráció és sokszor utólagos térítés 1-80 év Magán klinika ügyfélkártya 30-100e Ft Nincs Személyes törődés, sokféle ellátás, sokszor prevenció is Csak az adott klinikába mehetek, prémium szolgáltatásért prémium ár 1-100 év Szolgáltatásalapú egészségbiztosítás 15-40e Ft Nincs Szinte teljeskörű ellátás, kényelmes, gyors Rendszeres elköteleződés, feleslegesnek érzem, ha keveset használom és nagyon megdrágul, ha sokat használom 0,5-70 év Céges egészségbiztosítás 7-12e Ft Kedvező adózású Nem én fizetem, meglévő betegségre is sokszor kiterjed Ha elmegyek a cégtől, megszűnik, nem mindig az igényeimnek megfelelő 18-70 év EP-n vagy Bankon keresztüli csoportos Egészésgbiztosítás 6-20 e Ft EP 20% Adóvisszatérítés és kedvező ár ideális kobinációja Néha önrészt tartalmaz, sok szűkítés és kisbetűs rész, meglévő betegségek korlátozottak 1-70 év Forrás: Balázs Iván

Mivel ez az utolsó gondoskodási forma ár/érték arányban rendkívül jónak mondható és magánszemélyek számára könnyen hozzáférhető, ezért egy következő cikkben felkutatom a piaci szereplőket és össze is hasonlítom őket.

Nem kérdés, hogy manapság már gondolnia kell az embernek arra, hogy a különböző egészségügyi helyzeteket hogyan fogja megoldani, finanszírozni. A kérdés, hogy a fentiek közül kinek melyik megoldás lehet az igazi.

