Lagarde az EKB kamatdöntése után: Nagyon korai még kamatvágásról beszélni

A béradatok visszatekintőek, ezért az EKB saját modelleket épített (például az ír bérkövető modellt említette), az infláció szempontjából fontos a bérek alakulása. Figyelni kell a munkaerőpiaci feszességet is, ebből lehet következtetni a bérkilátásokra. Látszik, hogy erős a munkaerőpiac, de stabilizálás jelei is látszanak már, a nyitott álláshelyek száma csökken. Ezeket az adatokat az EKB együttesen vizsgálja, "több szögből" is.

A munkaerőpiaci résztvevők 40%-ának béremelkedése csak a következő 1-2 hónapban dől majd el, ezt látni fogja az EKB is a különféle mutatókban, és ez jelentős muníciót ad majd a következő döntések meghozatalához – mondta.