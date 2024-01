Vojnits Tamás: A magasnyomású gazdaság lehet a vezérfonal

Az elmúlt időszakban több cikk és interjú is foglalkozott a „magas nyomású gazdaság” témájával a hazai szaksajtóban, többségében kritizálva a magas nyomású gazdaság koncepciójának gazdaságpolitikává tételét. Úgy vélem, a kialakult polémia a magas nyomású gazdaság fogalmának túlzottan leegyszerűsítő értelmezéséből fakad, miszerint az lényegében azonos a túlfűtött gazdasággal, ami inflációhoz vezet és veszélyezteti a pénzügyi stabilitást.

Írásomban az alábbi kérdésekre térek ki:

A magas nyomású gazdaság nem azonos a túlfűtött gazdasággal

A magas nyomású gazdaság elméleti alapja, működési mechanizmusa

Mit jelent a magas nyomású gazdaság a gyakorlatban itt és most?

Miben testesül meg a magas nyomású gazdaságra alapozott gazdaságpolitika?

Pedig a magas nyomású gazdaság nem a túlfűtöttségről szól, és egyáltalán nem sületlenség, hanem a közgazdaságtan egy elméleti és gyakorlati szempontból is igen figyelemreméltó koncepciója, amivel érdemes behatóan foglalkozni. A gyakorlati gazdaságpolitika története egyébként tele van olyan esetekkel, amikor korábbi elméletek akár némileg más kontextusban kerülnek újra elő és válnak ismét alkalmazhatóvá az adott kor viszonyaira adaptálva. Gondoljunk csak a sokáig elhanyagolt és talán kissé félre is magyarázott keynesi gazdaságpolitika reneszánszára a globális pénzügyi válságot követő időszakban. Ezért érdemesnek látom egy kicsit részletesebben kifejteni, mit is takar a magas nyomású gazdaság gondolata, és hogy miért lehet létjogosultsága e koncepció gazdaságpolitikába való beemelésének itt és most. Lássuk először az elméletet.

Mi az elmélet lényege, hogyan működik a magas nyomású gazdaság?

Arthur Okun amerikai közgazdász 1973-ban közölte sokat idézett írását, melyben részletesebben kifejti a magas nyomású gazdaság koncepcióját. Az eredeti gondolat lényege az, hogy egy magas kapacitáskihasználtsággal – értsd magas béremelkedéssel és foglalkoztatással, illetve tőkekihasználtsággal vagy beruházási rátával – működtetett gazdaságban tartósan javulhat az egyensúlyi foglalkoztatottsági és jövedelmi szint, nőhet a gazdaság hosszú távú kibocsátási képessége, szaknyelven szólva potenciális GDP-je. Tovább gondolva, ez azt jelenti, hogy a gazdaság hosszú távú növekedési trendje nem független a trend körüli ciklikus ingadozásoktól. Az ily módon nyomás alatt tartott gazdaság hosszabb távon is nagyobb teljesítményre lesz képes. (Kissé suta hasonlattal élve: mint az intenzív edzésben lévő sportoló, akinek ezáltal javul hosszú távú teljesítménye.)

Az összefüggés persze a másik irányban is érvényes: az alulfoglalkoztatott, kihasználatlan erőforrásokkal működő gazdaság teljesítménye tartósan leépül, hosszú távú kibocsátási képessége hanyatlik. Ez utóbbi a hiszterézis néven ismert, szintén régebbi közgazdasági fogalom és jelenség, miszerint a recessziók tartós sebeket tudnak ejteni a gazdaságon, ezért kiemelten fontos, hogy a stabilizációs célú gazdaságpolitika megfelelő időben és célzott gazdaságélénkítő intézkedéssekkel reagáljon. A globális pénzügyi válságot követően a 2010-es évek közepén teljesen érthető módon került újra a gazdaságpolitika homlokterébe a hiszterézis veszélye és a magas nyomású gazdaság mint annak kezelésére kívánatos gazdaságpolitika.

Az elmúlt évtizedben több új tanulmány is megjelent a témakörben, melyek a magas nyomású munkaerőpiac alacsonyabb képzettséggel és bérrel rendelkezőkre való pozitív hatásait taglalták, és a magas nyomású gazdasággal összhangban lévő monetáris politikára ösztönöztek, (J. Bernstein and K. Bentele: The Increasing Benefits and Diminished Costs of Running a High Pressure Labor Market; L. Ball: Monetary Policy for a High Pressure Economy). Foglalkozott a témával az MNB a Növekedési Jelentés 2016-os számában is „A ciklus és a trend új megközelítésének következményei” c. fejezetében.

A legátfogóbb új keletű eredményt az Európai Központi Bank 2021 decemberében megjelent tanulmánya közli, mely 29 OECD ország 2002 és 2019 közötti adatait vizsgálta, és azt találta, hogy a hatás mindkét irányban működik, a gazdaságot és ezáltal a munkanélküliség egyensúlyi rátáját érő sokkoknak negatív és pozitív irányban is tartós hatásuk van, ráadásul némileg meglepő módon a pozitív irányban még nagyobbnak is találták ezt a hatást. (Laurence Ball, Joern Onken: Hysteresis in unemployment: evidence from OECD estimates of the natural rate) Tehát a gazdasági ciklus és a trend mindkét irányban hatnak egymásra, statisztikai értelemben együtt hullámzanak (kointegráció), a trend alatt csökken, a trend felett növekszik a potenciális GDP.

De vajon mitől tud nőni a potenciális GDP a magas nyomás alatt tartott gazdaságban? A legapróbb részleteket mellőzve, a magas nyomású gazdaságban egy szerkezeti transzformáció megy végbe. A folyamat több dimenzióban zajlik, aminek folyományaként egyidejűleg nő a hatékonyabb vállalatok és iparágak súlya, a nemzetgazdasági szintű foglalkoztatás és a termelékenység, és a termelékenység növekedése miatt a béremelkedés nem okoz többletinflációt.

A kezdetben alacsonyabb képzettségű és alacsonyabb bérű munkaerő egy része fokozatosan a magasabb képzettséget igénylő, magasabb hozzáadott értékű szektorokba áramlik, helyét átveszi a munkaerőpiacra újonnan belépő alacsonyabb képzettségű munkaerő. A foglalkoztatás bővülése részben a munkanélküliekből foglalkoztatottá válók, részben a munkaerőpiacra belépő korábban inaktívak, valamint a részmunkaidőből teljes munkaidőre váltók fokozott aktivitásának köszönhető.

A hatékonyabb, magasabb hozzáadott értékű ágazatokban a növekvő foglalkoztatottság többletberuházást indukál, és ami érdekes, nő ezen vállalatok termelése és a termelékenysége is a jobb minőségű munkaerőnek, a belső képzéseknek és a hosszú távú munkaerő-megtartás szempontjainak fokozottabb érvényesítése nyomán, ami a magasabb jövedelműek esetén hosszabb távon mérsékeltebb béremelést tesz lehetővé.

Okun eredeti írásában ágazati mélységben végezte el számításait természetesen amerikai adatokon, és bemutatta, hogy jelentős mértékű átrendeződés megy végbe a gazdaság ágazatai között, majd pedig egy kétszektoros, egy kevésbé hatékony és egy hatékony szektorra bontott gazdasággal modellezi is a jelenséget.

Mit jelent a magas nyomású gazdaság a gyakorlatban itt és most?

Mi az, amit a fentiekből napjainkban érdemes leszűrni? Egyrészt a mindenkori stabilizációs célú gazdaságpolitika számára fontos, hogy

mi a kiindulási pont,

milyen a termelési tényezők kihasználtsága,

milyen ciklikus helyzetben van a gazdaság,

milyen sokkok érték, és ehhez képest milyen élénkítő vagy restriktív gazdaságpolitikai intézkedések indokoltak.

Itt jegyzem meg, a stabilizációs célú gazdaságpolitikával kapcsolatban is sok új kutatás jelent meg az elmúlt években, főleg arról, hogy strukturális folyamat eredményeként lazult a rövid távú kapcsolat a munkanélküliség, illetve a bérek változása és az infláció között, szaknyelven szólva laposodott a Phillips-görbe. Tehát az első feladat annak pontos megértése, hogy hol tart a gazdaság a ciklusban, figyelembe véve, hogy a fentiek szerint a GDP ingadozása is befolyásolja a trendet.

Manapság világszinten konszenzus van a tekintetben, hogy az infláció az elmúlt évek brutális negatív kínálati sokkjainak (energia, élelmiszer, nyersanyagok, alkatrészek és más termelési inputok áremelkedése) lecsengését követően visszatért az alacsony tartományba és ebben az évben várhatóan tovább csökken. A reálgazdaság és a gazdasági növekedés viszont, főleg Európában, még mindig a trend alatt teljesít.

A magyar gazdaság jelenleg messze van a túlfűtöttség állapotától. A vállalati és lakossági hitelezés lényegében be van fagyva, a beruházások masszívan visszaestek, a fogyasztás csökkent, és mindezek nyomán a GDP is. A gazdaságpolitika láthatóan arra fog törekedni, hogy visszahúzza a gazdaságot a potenciális szintre. A monetáris politika várhatóan lazítani fog az eddigi szigoron és csökkenti a kamatokat, miközben a költségvetési politika fokozatosan és célzottan visszavesz az eddigi lazításból, hogy a költségvetés elsődleges egyenlege a jelenlegi deficitből egyensúlyba kerüljön. A hitelezéssel párhuzamosan a beruházások és a fogyasztás is újra növekedésnek indulhatnak úgy, hogy az infláció tovább csökken, és a gazdaság külső egyensúlyi pozíciója sem romlik a pénzügyi stabilitást veszélyeztető mértékben.

Az igazán izgalmas kérdés azonban az, hogy miként hasznosítható a magas nyomású gazdaság koncepciója egy olyan átalakulóban, felzárkózóban lévő gazdaság számára, mint amilyen a magyar, mely folyamatosan keresi a további fejlődés lehetőségeit. Lehet-e ez egy iránykijelölő vezérfonala a gazdaságpolitikának?

A magas nyomású gazdaságot mint felvállalt gazdaságpolitikát vagy gazdaságstratégiát, – amennyiben azt nem a gazdaság inflációt gerjesztő túlfűtéseként, hanem mint a gazdaság versenyképesebb szerkezetre való átalakításának eszközeként értelmezzük – makro- és mikroszinten egyaránt meg lehet fogalmazni.

Ehhez a magyar gazdaság adottságait, szerkezetét és növekedési potenciálját érdemes alapul venni, hogy lássuk, mik a további fejlődés korlátozói.

Az elmúlt 30 év egyik legnagyobb gazdaságtörténeti sztorija az egykori szocialista országok fejlett nyugati gazdaságokhoz való felzárkózása, konvergenciája volt. A magyar gazdaság az egy főre jutó GDP az Európai Unióhoz való csatlakozás óta mintegy 20 százalékponttal került közelebb az EU átlagához (55%-ról 75%-ra). 2010 után számottevően, közel 1 millió fővel nőtt a foglalkoztatottság, és 2022-ig dinamikusan bővültek a beruházások, a külföldi működőtőke-befektetések, és ezek mind jelentősen növelték a gazdaság potenciális GDP-jét is. Gazdaságunk ma kb. 1 millió fővel több foglalkoztatottal és magasabb tőkeellátottsággal sokkal nagyobb teljesítményre képes, mint 14 évvel ezelőtt.

Azonban ahhoz, hogy a magyar gazdaság igazán fejlett gazdasággá váljon, a foglalkoztatás és a beruházások további növelése mellett szükséges volna a vállalatok hatékonyságát és ezáltal a gazdaság termelékenységét is tovább növelni. A termelékenység fokozásának többféle módja van, de ennek az írásnak most nem célja ezeket bemutatni. Azonban a magyar vállalati szektornak régóta van egy olyan szerkezeti hátránya, aminek a megváltoztatása nélkül a gazdaság hosszú távon aligha lesz képes szintet lépni. Ez az a bizonyos dualitás, ami azt jelenti, hogy a vállalati szektor rendkívül széttagolt, még mindig nagy a különbség a hazai és a külföldi tulajdonban lévő, valamint a KKV-k- és a nagyvállalatok termelékenysége között az utóbbiak javára. A meglévő szerkezet önmagában is akadályozza a vállalatok további foglalkoztatásnövelési, tőkebevonási és hatékonyságnövelési képességét. A KKV-k termelékenységi lemaradása a nagyvállalatokhoz képest mérséklődött ugyan valamelyest 2010 és 2019 között (13 százalékponttal), de még mindig számottevő, a jelenlegi 2-szeres szorzót le kellene szorítani 1,5 alá.

És bár ez a fajta dualitás más felzárkózó gazdaságok, így a közép-kelet-európai gazdaságok sajátja is, de például Csehországban vagy Szlovéniában kisebb a különbség, mint a magyar gazdaság esetében. Ez részben azért van így, mert a magyar kis- és középvállalatok nem elég nagyok a nagyvállalatokhoz és a régiós versenytársak azonos mezőnyben lévő vállalataihoz képest, vagy úgy is meg lehet fogalmazni, hogy nincs elég sok közepes méretű vállalatunk.

A mostani szintről a magyar gazdaság egészének teljesítménye csak úgy tud potenciálját tekintve is jelentősebben nőni, ha nagyobb vállalataink lesznek. Természetesen ez nem az egyedüli módja a hatékonyság növelésének, viszont fontos előfeltétele, mert a meglévő struktúra korlátozza a növekedést és a makrogazdasági szintű versenyképességet. Ebben segíthet a magas nyomású gazdaság oly módon, hogy felgyorsíthatja ezt a folyamatot azáltal, hogy arra készteti a vállalatokat, hogy olvadjanak össze, vásárolják fel egymást. Egyrészt a bérek oldaláról jó értelemben vett hatékonysági nyomás alá helyezi a vállalatokat, – akik másként nem tudják kigazdálkodni megemelkedett költségeiket, mert ha árat emelnek, akkor kiárazzák magukat a piacról – miközben ösztönzőkkel támogathatja őket ebben a folyamatban.

Ez egy egészséges és kívánatos folyamat, velejárója a gazdasági fejlődésnek, ahogy más gazdaságokban is. A nagyobb vállalatoknak nagyobb lesz a tőkeellátottsága és hitelfelvételi képessége, ami elengedhetetlen a beruházáshoz, fejlesztésekhez és akvizíciókhoz, erősebb a munkaerővonzó és -megtartó képessége, nagyobb az innovációs képessége, kisebb a fix költségeinek aránya és nagyobb az egy foglalkoztatottra jutó árbevétele és ezáltal eredménye, hozzáadott értéke is. Ezt hívják szaknyelven mérethozadéknak, ami vállalati szinten nagyobb termelési volumenben (economy of scale) és szélesebb termék- és szolgáltatáskínálatban (economy of scope) jelenik meg. Így lesz képes kevesebb vállalat ugyanannyi foglalkoztatottal nagyobb árbevételt és nyereséget termelni, több tőkét felhalmozni és tovább fejleszteni. A termelékenység növekedése a garanciája annak, hogy a béremelkedés ne vezessen többletinflációhoz.

Ezért konszolidációra van szükség mindenekelőtt a belföldi piacra termelő és szolgáltató vállalatok körében. Ez a folyamat egyébként már elkezdődött és látjuk is egyes területeken megvalósulni, pl. a bankrendszer, a távközlés és informatika, az élelmiszeripar, a raktározás és logisztika területén, ahol láthatóan vannak és lesznek konszolidátorok. Velejárója ennek a folyamatnak, hogy tőkeerősebb és versenyképesebb vállalatok vásárolják fel és professzionalizálják a családi tulajdonban lévő vállalatok egy részét. De ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy elvesznek azok az értékek, amelyeket a vállalat létrehozott. Sokkal inkább garantálja a konszolidáció azon értékek megőrzését, tovább örökítését és továbbfejlesztését, ha belegondolunk abba, hogy a családi vállalatok túlélési rátája mindössze 30% körüli.

Miben testesülhet meg a magas nyomású gazdaságpolitika a fentiek tükrében?

A magas nyomású gazdaság gondolatának a gyakorlati gazdaságpolitikában való érvényesítése, józan és felelős gazdaságpolitika vitele esetén, nem szabad, hogy a gazdaság ciklikus túlfűtését jelentse. Sokkal inkább fogalmazható meg olyan gazdaságpolitikai mixként, ami folyamatosan a potenciális kibocsátási szint és a technológiai lehetőségek határán (technological frontier) tartja a gazdaságot, törekszik a kapacitások teljes kihasználtságának biztosítására és azok folyamatos bővítésére, a potenciális GDP fokozatos növelésére.

A munkaerőpiacon meglévő szűkösségek mellett még mindig vannak tartalékok a foglalkoztatottság emelésében, főleg az aktivitási ráta további növelése révén. Erre hosszabb távon szükség lesz a potenciális GDP növelése érdekében. A magasabb foglalkoztatottság további lökést adhat a beruházásoknak, de a beruházások növelésének a meglévő foglalkoztatás mellett is óriási tere van még, tartós és magas növekedést a jelenleginél magasabb beruházási rátával lehet csak elérni. (Ez a másik olyan téma, amivel kapcsolatban nagyon leegyszerűsített polémia folyik, ezt egy következő írásban fejtem ki.)

Ezért a napi gyakorlatban a magas nyomású gazdaságpolitika ideálisan olyan, amely többek között biztosítja a vállalati szektor megfelelő hitelellátottságát. A hazai vállalati hitelállomány ugyanis GDP-arányosan jelentősen elmarad (20% alatti) a fejlett országokban és a többi közép-kelet-európai országban lévő szinttől (kb. fele annak), – nagyrészt a méretbeli széttagoltságnak köszönhetően – és ez is egy jelentős versenyhátrány. Az MFB 15 éve folyó részletes vállalati felmérése, az MFB Indikátor évek óta visszaigazolja, hogy jelentős az ún. „hitelezési gap”; a vállalatok kielégítetlen hitelkereslete az elmúlt 10 évben 500 és 1000 milliárd forint között mozgott. Ezért különösen indokolt támogatni a kapacitásbővítő célú beruházásokat és azok finanszírozását.

Megtestesülhet a magas nyomású gazdaság olyan jövedelempolitikában, amely nemzetgazdasági szinten koordinálva a bérek alakulását egyenletesen és folyamatosan törekszik a reálbérek trendszerű emelésére az alacsonyabb és magasabb jövedelmek közötti különbség fokozatos csökkentésével párhuzamosan.

Beletartozhat ebbe a gazdaságpolitikai mixbe fiskális oldalról a vállalatok továbbfejlesztését és akvizícióját szolgáló támogatott hitelek és tőkeprogramok biztosítása. Magyarországon ugyanis az akvizíciós célú banki hitelezés kevésbé jellemző, mint más országokban. De átgondolásra érdemes a vállalati konszolidáció egyes formáinak (összeolvadás, akvizíció) akár adóhitelekkel vagy engedményekkel való támogatása is a társasági adó vagy a munkát terhelő adók szintjén.

Annak érdekében, hogy a magas nyomású gazdaságban rejlő lehetőségek kihasználhatóak legyenek, sok mikroszinten ható szakpolitikai intézkedésre is szükség van. Az a sokrétű transzformáció ugyanis, ami egy versenyképesebb gazdasághoz elvezet, egyrészt nem, vagy csak nagyon lassan megy végbe magától, másrészt egy idő után kifulladhatnak a tartalékai. Ezért meg kell könnyíteni a munkaerő minőségi felemelkedését és biztosítani kell a magasabb minőségi szintre lépő munkaerő pótlását aktív ágazati szintű munkaerőpiaci programokkal, a munkaerőpiaci mobilitás ösztönzésével, képzések és átképzések támogatásával.

A multikkal és a külföldi beruházókkal való beszállítói és egyéb, kutatói-fejlesztői együttműködések támogatását is érdemes lenne új szintre emelni, és a támogatásokat az elért és kimutatott hozzáadottérték-növekedés függvényében növelni.

A sort lehetne folytatni. A lényeg az, hogy

a magas nyomású gazdaság mint gazdaságpolitika önmagában nem csodaszer, de lehet egy irányelv vagy vezérfonal,

ami a vállalatok számára kiszámíthatóságot és ösztönzést jelent a belföldi keresletnek és az exportnak a további felzárkózást biztosító gazdasági növekedéssel összhangban lévő feltételeit biztosítva. Ezt csak egy kifinomult és komplex megközelítést alkalmazó gazdaságpolitika képes (az infláció emelkedése és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül) biztosítani, ami egyáltalán nem könnyű feladat. Ennek a mikéntjéről érdemes diskurzust folytatni.

A szerző közgazdász, a Magyar Fejlesztési Bank igazgatója.

