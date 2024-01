Szakad a gázár, itt a rég nem látott mélypont

A mai kereskedésben tovább esik az európai földgáz referenciaára, a holland TTF gáztőzsdén már 2023 augusztusa óta nem látott szinten áll a jegyzés.

Folytatódik a tegnapi esés a gázáraknál, ma eddig 3,1 százalékkal került lejjebb a jegyzés a TTF gáztőzsdén, ezzel a megawatt-óránkénti 26,8 eurós szintre ért az árfolyam.

Ilyen alacsony utoljára 2023 augusztusában volt az európai gázár,

ráadásul a tavaly októberi lokális csúcshoz képest a felére (-50,3%) esett a jegyzés.

Ahogy arra tegnap is felhívtuk a figyelmet, többek között a kedvező időjárási körülményeknek is betudható a napokban látott áresés: az enyhébb európai hőmérséklet és az Isha vihar erős szelei miatt megnövekedett szélerőművi termelés is közrejátszik az esésben, az Egyesült Királyságban például rekordot döntött a szélerőművek teljesítménye a hétvégén.

Ráadásul ahogy arra Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője nemrég rámutatott:

A MOSTANI GÁZÁRSZINT TÖBBÉ-KEVÉSBÉ FENNTARTHATÓNAK TŰNIK, FŐLEG A BŐSÉGES ÉS NÖVEKVŐ KÍNÁLATNAK KÖSZÖNHETŐEN.

A kedvező hosszú távú európai gázpiaci kilátások többek között a növekvő LNG-kínálatnak tudhatók be (elsősorban az USA felől), ezen felül még az európai földgázfogyasztás körülbelül 20 százalékos visszaesésének is köszönhető - elsősorban ennek a spórolásnak és az előző tél enyheségének is köszönhetően kifejezetten magasan állnak az európai tárolókapacitások (narancssárga vonal), ami a most zajló hideg időjárás ellenére komoly nyomást helyez a gázárakra.

