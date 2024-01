Itt a cáfolat: mégsem bünteti meg Magyarországot az EU?

Nem tükrözi Magyarország és az EU közötti tárgyalások állását a Financial Times beszámolója, amely szerint az EU Tanácsa megbüntetné az országot - írja a Reuters az egyik tanácsi illetékes közlése alapján. Vagyis ez az álláspont cáfolja a Tanács közeléből kiszivárgott információkat.

Az Európai Unió megfenyegeti Magyarországot, amennyiben a magyar kormány az uniós vezetők legközelebbi ülésén megvétózza az Ukrajnának szánt segélycsomagot - írta vasárnap késő este megjelent cikkében a Financial Times (FT) egy birtokába jutott tanácsi jelentésre hivatkozva. Lényegében az szerepel a dokumentumban, hogy az EU szabotálni fogja Magyarország gazdaságát, ha Budapest nem szavaz a többségnek megfelelően. Ezt a hazánknak járó uniós források visszatartásával érné el, ami az anyag szerint elbizonytalanítaná a magyar gazdaság iránt érdeklődő pénzügyi befektetőket és nemzetközi vállalatokat, és egy ilyen büntetés a magyar állampapírhozamok további emelkedését és a forint gyengülését okozná. Az FT kérdésére a Tanács szóvivője nem reagált.

Az EU tanácsának illetékese azonban a Reuters szerint hétfőn azt közölte, hogy nem tükrözi Magyarország és az EU közötti tárgyalások állását a Financial Times beszámolója, amely szerint az EU Tanácsa megbüntetné az országot. Fontos kiemelni, ez nem a Tanács hivatalos közlése, hanem egy vezető tanácsi illetékesé, igaz, a Reuters tudósítása egyelőre nem fedi fel, hogy kiről van szó.

Az ügy érdekessége, hogy vasárnap este a tanács sajtószolgálata még nem kívánta kommentálni az FT-nek a kiszivárgott anyagot, ami a mai tudósítás szerint egy, a Tanács titkársága által saját hatáskörben megírt előkészítő anyag; hétfő délre viszont már szükségét érezte egy tanácsi illetékes, hogy megszólaljon és tisztázza a helyzetet.

A forint árfolyamát nyomasztja a Financial Times értesülése, amelyet követően Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hétfő reggel azt mondta, hogy van kompromisszumos javaslat. Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter ugyanakkor inkább azt hangsúlyozta, hogy nem engednek a zsarolásnak. Összességében tehát továbbra is ellentmondásosak a nyilatkozatok, ám a Reuters friss híre alapján folyamatosak a tárgyalások a magyar kormány és az EU között, ám a forint hevesen reagál az érkező hírekre. A friss tanácsi közlés erősítette a hazai devizát, hiszen azt jelzi, hogy egyelőre mégsem olyan előrehaladott az ügy, mint ahogy az FT cikke sugallta. Ugyanakkor a kiszivárgott anyag valószínűleg még egy ideig nyomasztani fogja a befektetői közösséget, hiszen (még ha dűlőre is jut az EU az ukrán támogatás ügyében) azt sugallja, hogy az unió új szintekre is hajlandó lépni a magyar féllel szembeni érdekérvényesítésben. Erre utal az is, amit Vera Jourová, a demokráciáért és átláthatóságért felelős uniós biztos hétfőn sugallt, miszerint ha Magyarországon rosszabbodik a jogállamisági helyzet, akkor "ismét zároljuk az európai uniós forrásokat, ez egy dinamikus folyamat.

Címlapkép forrása: Getty Images