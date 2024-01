Megizzasztja a karbonvám az importőröket - Vészesen közeleg a CBAM január végi határideje, de van egy könnyítés

Fokozatosan elkezdte bevezetni az EU a CBAM, vagyis az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusát, amely eleinte adatszolgáltatási, majd egyre komolyabb beszámolási kötelezettséghez és engedélyekhez köti az unión kívülről, kvótakereskedelmi rendszer nélkül működő gazdaságokból importált alapanyagok, áruk behozatalát. Magyarországon is számos importőrt, illetve közvetett vámjogi képviselőt érintenek a változások, számukra tartott előadást az RSM Hungary. Az eseményen a regisztrációért, a helyesbítési eljárás lebonyolításáért és a bírságok kiszabásáért felelős magyarországi illetékes hatóság - a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság - osztályvezetője számolt be az eddigi tapasztalatokról és a leggyakrabban felmerülő problémákról.

2023. október 1-től indult el az uniós karbonvám (szén-dioxid-kibocsátási határkiigazítási mechanizmus - CBAM) első, riportálási kötelezettséget magába foglaló időszaka. A szabályozással azt szeretnék elérni, hogy ne legyen a vállalatok érdeke olyan országokból importálni alapanyagokat, termékeket, ahol kevésbé korlátozzák, mérik a szén-dioxid-kibocsátást. Ha szennyező módon gyártottak egy terméket, akkor a karbontartalomért a határon vámot kell majd fizetni.

Jelenleg a cement, vas és acél, alumínium, műtrágyák, hidrogén, villamos energia tartozik a CBAM hatálya alá, de 2026-tól lehetséges, hogy bővülni fog az áruk köre.

Amennyiben a termék eredetének országában már kifizettek valamilyen árat az emisszió után, azaz vagy egy karbonadó, vagy az uniós ETS rendszerhez hasonló gyakorlat működik, akkor ezt a befizetett összeget le tudják vonni az európai kötelezettségükből. Így lesznek az uniós határon kívül is ösztönözve az országok a CO2-emisszió beárazására.

Jelenleg még csak a CBAM átmeneti időszaka indult el, ami szintén tartalmaz kötelezettségeket, de az éles időszak 2026. január 1-től kezdődik, amikor már csak engedéllyel rendelkező importőr hozhat be CBAM-árut az országba.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 2024. január 22-től tette lehetővé a CBAM átmeneti nyilvántartásba (CBAM Transitional Registry-be) történő regisztrációs kérelmek benyújtását. Gulyás-Béky Ágnes, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság osztályvezetője az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus kapcsán az elmúlt egy hétben zajló regisztrációs folyamat első tapasztalatait összegezte, és a gyakran felmerülő kérdésekre, valamint problémákra hívta fel a figyelmet az RSM Hungary webináriumán.

A regisztrációs kérelmek befogadása cégkapun vagy ügyfélkapun keresztül elindult, a nem természetes, tehát jogi személyek, cégek cégkapun keresztül tudnak regisztrálni, a magánszemélyek ügyfélkapunk keresztül. Fontos információ az is, hogy importőrként, vagy közvetett vámjogi képviselőként történik a regisztráció, a beadáskor választani kell a két lehetőség közül, a nyilatkozókat tehát arra kérik, hogy ne válasszák ki mindkét lehetőséget.

Ha minden adat rendben van, akkor 8 nap alatt a regisztrációt befogadják, nem fog a Klímavédelmi Hatóság külön e-mailt küldeni arról, hogy megérkezett a regisztrációs kérelem, de 8 nap után hiánypótlásról vagy a regisztráció sikerességéről visszajeleznek.

A regisztrációs jóváhagyás után az ügyfelek véglegesítik a jogosultságokat az UUM&DS alkalmazásban.

Az Európai Bizottság fogja végezni a CBAM jelentések felülvizsgálatát és a nyilvántartást is ők működtetik, míg a regisztrációt, a helyesbítési eljárást, bírságok kiszabását az illetékes hatóságok - Magyarországon a Klímavédelmi Hatóság - végzik. A nemzeti vámhatóságok feladata pedig a CBAM jelentéstételi-kötelezettségről való értesítés kiküldése az importőrök felé, valamint az EU felé való információk átadása.

Az átmeneti időszakban még nem kell a jelentéseket hitelesíteni, CBAM-tanúsítványokat vásárolni, de az éles időszakban, ami 2026. január 1-től indul, már évente jelentéstételi és visszaadási kötelezettsége van az érintetteknek, hitelesíteni is kell a jelentéseket és az engedély is kötelező lesz - mondta el Gulyás-Béky Ágnes.

Ezzel párhuzamosan az EU ETS rendszerben az ingyenes kiosztás a CBAM hatálya alá tartozó ágazatokban fokozatosan, 2035-re teljesen megszűnik.

A CBAM-jelentés tartalma:

az egyes árutípusok összmennyisége,

a teljes tényleges beágyazott kibocsátások,

a teljes közvetett kibocsátás,

a behozott áruk beágyazott kibocsátásáért a származási országban esedékes szén-dioxid-ár, figyelembe véve bármely visszatérítést vagy egyéb ellentételezési formát.

Az első két negyedéves jelentés 2024. július 31-ig javítható

Az osztályvezető arról is beszámolt, hogy ha valakinek nem lenne ideje benyújtani a 2023. október-december közötti időszakra vonatkozó végleges jelentést a 2024. január 31-es határidőig, de a regisztráció sikeres volt,

akkor egy jelentéstervezetet is benyújthat a határidőig.

Tehát ha pl. egy üres tervezet kerül benyújtásra, akkor még 2024. július 31-ig lehetőség van annak a módosításra. A következő jelentést, amit április 30-ig kell benyújtani, azt is lehet módosítani és pótolni július 31-ig. Így lényegében a CBAM-ügyfelek kaptak egy 5 hónapos határidő hosszabbítást.

Gyakran felmerülő kérdések

2024. július 31-ig a teljes beágyazott kibocsátás 100%-a az alapértelmezett értékek alapján is meghatározható, ezután egészen 2025. december 31-ig becsült értékek használhatók, de mennyiségi korlátot alkalmaznak (összetett áruk esetén a teljes termelési láncot figyelembe véve a teljes beágyazott kibocsátás 20%-a) Az alapértelmezett értékek listája a KN-kódokra lebontva megtalálható a Bizottság CBAM-dedikált honlapján.

Gyakran felmerülő kérdés az importőrüktől, hogy harmadik országos import esetén ki az adatszolgáltatásra kötelezett, amire a szakértő válasza az volt, hogy az EU-n kívül letelepedett importőr esetén a közvetett vámjogi képviselő lesz az adatszolgáltató nyilatkozattevő.

Szintén gyakori kérdés, hogy az importtőr helyett más személy meghatalmazással teljesítheti e az adatszolgáltatást. Tanácsadók nyújthatnak-e be jelentést? - A Hivatal válasza, hogy a vámáru-nyilatkozaton szereplő entitásnak kell a regisztrációt kérelmeznie, mert a CBAM-árukat a vámáru-nyilatkozatban megadott EORI-számon keresztül rendelik hozzá a CBAM-nyilatkozattevőhöz. Ugyanakkor a regisztrációs kérelem során az Ügyfél további személyeket adhat meg, akik kapnak a későbbiekben hozzáférést a CBAM- átmeneti nyilvántartáshoz és az Ügyfél nevében be is adhatják a jelentést.

Közvetett vámjogi képviselő esetén lehetséges több vállalat képviselete, és elegendő egy jelentés benyújtása több importőresetén is, nem kell külön jelentés minden egyes importőrre. Ebben az esetben csak a képviselő EORI-számával kell regisztrálni.

A 150 eurós kivételi szabály értelmezése kapcsán a szakértő elmondta, hogy küldeményenként össze kell adni az abban foglalt árukat, tehát ha egy küldemény több 150 euró alatti CBAM-árut tartalmaz, akkor ezek értékét össze kell adni, és ha ez meghaladja a 150 eurót, akkor a kivételi szabály nem alkalmazható.

Falcsik István, az RSM Hungary vám-, jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadás üzletágvezetője hozzátette, hogy a vámjogi képviselők CBAM-szolgáltatásának áfamentessége/áfatartalma egyelőre még kérdéses, azt ugyanakkor már látják, hogy a vámjogi képviselőknek gördülékenyebben megy a regisztráció, mint egy kívülálló képviselőnek. A kötelezettségek kapcsán kiemelte a szakértő, hogy a vámhatóság köteles volt értesíteni a CBAM-rendszer alá tartozókat, illetve a közvetett vámjogi képviselőnek is kötelező értesítenie az importőrt, amennyiben nem vállalaja a jelentéstételt, és azt az importőrnek kell elvégeznie.

