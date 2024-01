Virág Barnabás: amit múlt hétfő óta láttunk a magyar piacon, az óvatosságot indokolt

Decemberhez hasonlóan ezúttal is két forgatókönyv volt a Tanács asztalán: a 75 és a 100 bázispontos csökkentés között döntöttünk. Azt gondolom, hogy a februári döntési tér is ezek körül fog kialakulni - mondja kérdésre válaszolva az alelnök. Később hozzáteszi, hogy nagy többséggel döntött a Tanács, ami annyiban újdonság, hogy eddig minden hónapban egyhangú döntésről beszéltek. Vagyis vélhetően most voltak olyanok, akik a 100 bázispontos vágásra szavaztak. Hangsúlyozza, hogy továbbra is adatvezérelt módon hoznak döntéseket, "minden hónap egy új döntési szituáció".

Nagy bizonyossággal azt tudom mondani, hogy a fenti két opció februárban is a Monetáris Tanács asztalán lesz. Kulcskérdés lesz a beérkező adatok elemzése és az, hogy a kockázati megítélésben az elmúlt egy hétben látott negatív változások emnnyire lesznek trendszerűek

- hangsúlyozza.