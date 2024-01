Itt a Fed idei első kamatdöntése: Jerome Powell váratlanul megválaszolta a legfontosabb kérdést

Eséssel zárt Európa, a tengerentúlon is esést láthatunk a technológiai óriásvállalatok csalódást keltő negyedéves gyorsjelentéseinek köszönhetően. Magyar idő szerint este érkezik a hét legfontosabb gazdasági eseménye, aminek komoly piacmozgató hatása lehet. A várakozások szerint most egy ideig szinten marad az amerikai kamatszint, azaz nem számít ma változásra a piac, ennek ellenére a jegybank kamatpályával kapcsolatos üzenetei hozhatnak komolyabb kilengéseket a deviza és részvénypiacokon is.