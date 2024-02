Kijózanító felfedezést tett a közgazdász: messze lehet még a kamatvágás Európában

Az Európai Központi Bank infláció elleni harcában nagy figyelmet fordít a bérdinamikára, a túlzott béremelkedés ugyanis inflációs kockázatot hordoz magában. Christine Lagarde elnök szerint Európában mérséklődik a bérnyomás, csakhogy ezt olyan adatokra támaszkodva állítja, amelyek nem nyilvánosak. A Commerzbank elemzői megkísérelték feltárni a bérfolyamatokat a kontinensen, és arra jutottak, hogy nem feltétlenül ennyire örömteli a helyzet.

Az EKB első kamatcsökkentése és a további kamatpálya szempontjából a jegybank számára elengedhetetlen, hogy a bérek emelkedése lassuljon. Lagarde elnök az EKB legutóbbi sajtótájékoztatóján több mutatóra is utalt, amelyek véleménye szerint a bérnövekedés stabilizálódásáról árulkodnak. Állításai azonban főként nem publikált adatokon alapulnak. Philip Lane vezető közgazdász és Isabel Schnabel, az EKB Kormányzótanácsának tagjanak grafikonjai alapján a Commerzbank összeállította a megfelelő adatsorokat.

ám ezek arra utalnak, hogy a bérek továbbra is erőteljesen emelkednek, nem pedig lassulnak.

Kérdéses, hogy az EKB áprilisban a piac várakozásainak megfelelően csökkenteni fogja-e a kamatokat mindezt látva. Az EKB Kormányzótanácsának legtöbb tagja bízik abban, hogy az infláció jó irányba halad, és középtávon a 2%-os cél felé tart. Még a Bundesbank elnöke, Nagel is meg van győződve arról, hogy az EKB "megszelídítette a fenevadat".

Bárcsak ne állna fenn a bérek további erőteljes emelkedésének veszélye!

– írja a Commerzbank elemzője.

A holland jegybank elnöke, Klaas Knot számára ez az egyetlen hiányzó darab a kirakósból a közelgő kamatcsökkentéshez, amelyet a piacok amúgy is várnak már egy ideje. Az EKB Kormányzótanácsa tagjainak megjegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy a kamatcsökkentés előtt először szeretnék látni a bérnövekedés lassulását.

A legutóbbi monetáris politikai ülést követő sajtótájékoztatón Lagarde, az EKB elnöke olyan mutatókról beszélt, amelyek a bérnövekedés stabilizálódását mutatják. A Commerzbank elemzője figyelmeztet, hogy az Indeed Wage Tracker az azonos nevű online állásportálról valóban azt sugallja, hogy a nyár folyamán gyengült a bérnövekedés. Ez a mutató azonban csak hat euróövezeti ország béralakulására terjed ki, és az internetes platform álláshirdetéseiben szereplő béreket használja. Különösen Németország esetében ez az adathozam valószínűleg meglehetősen szegényes és aligha reprezentatív – figyelmeztetnek.

Ezzel szemben az EKB hivatalos adatsora – amely a kollektívan megállapított bérek alakulását fedi le az egész euroövezetre vonatkozóan – nem mutatja a bérnövekedés lassulásának jeleit. Éppen ellenkezőleg, a harmadik negyedévben a bérek 4,7%-kal emelkedtek az előző évhez képest, még a második negyedévinél is erőteljesebben.

Az EKB saját adatsora és az Indeed wage tracker adatsora a bérekre vonatkozóan. Forrás: Commerzbank.

Lagarde EKB-elnöknek azonban e nyilvánosan elérhető adatok mellett számos "nem hivatalos" bérmutató is van a birtokában. Az adatokat az EKB statisztikusai aprólékosan gyűjtik és folyamatosan dolgozzák fel, így a központi bankárok szinte valós idejű képet kapnak az eurózóna béralakulásáról. A monetáris politika megfigyelői számára azonban problematikus, hogy az EKB nem teszi közzé ezeket az adatokat. „Még ha kísérleti adatokról is van szó, amelyek még továbbfejlesztés alatt állnak, közlésük hiánya ellentmond az EKB irányába támasztott átláthatósági igénnyel. Ez annál is inkább igaz, mivel jelenleg a bérek látszólag a kamatkilátások döntő tényezői” – fogalmazott meg kritikát a Commerzbank elemzője. Azt is megjegyezték, hogy nem volt könnyű dolguk ezek feldolgozásában, mert az adatsorokat – amellett, hogy nem rendszeresen közlik – olykor eltérő hangnemben interpretálják az EKB döntéshozói.

Az EKB saját mutatói továbbra is erős bérnövekedésre utalnak

A kísérleti - és ezért nem rendszeresen közölt - adatok közé tartozik az EKB bérkövetési mutatója. Az EKB hivatalos mutatójához hasonlóan ez is a kollektív munkaszerződéseken alapul, havi adatokat mutat, és a hónap vége után néhány nappal áll a jegybankárok rendelkezésére. Az EKB bérkövetési mutatója szerint a bérnövekedés október óta némileg lelassult. Itt azonban valószínűleg korai lenne trendfordulóról beszélni, különösen mivel a decemberi adat ismét enyhén felfelé mutat – hívja fel a figyelmet a Commerzbank.

Hasonló mintázat már 2022 nyarán is megfigyelhető volt, mielőtt a bérek ismét gyorsabb emelkedésnek indultak.

Eközben az EKB előretekintő bérkövetése azt jelzi, hogy a bérek valószínűleg 2024 végéig továbbra is erőteljesen emelkednek. Ez az előretekintő mutató a 2022-ben és 2023-ban már megkötött, általában egy-két éves futamidejű kollektív szerződésekből eredő bértrendet mutatja. Még ha a lefedettsége az időhorizont hosszával csökken is - mivel minél hosszabb időre tekintünk a jövőbe, annál több megállapodás fog kifutni -, az EKB előretekintő bérkövetése azt sugallja, hogy a bérnyomás nem fog enyhülni. Éppen ellenkezőleg, a kollektív szerződéses bérek 2024-ben valószínűleg átlagosan 4,5%-kal emelkednek.

Konkrétan a negyedik negyedévben megkötött kollektív bérmegállapodások azt sugallják, hogy a kollektív bérek (egyszeri kifizetésekkel együtt) átlagosan 5%-kal emelkednek a következő tizenkét hónapba. A negyedik negyedévben kötött kollektív szerződések még egyszeri kifizetések nélkül is 3,5%-os növekedést sugallnak.

A bérek visszatekintő és előretekintő alakulása. Forrás: Commerzbank

Nehéz lehet az EKB számára a kamatcsökkentés

A Commerzbank által elemzett nem hivatalos EKB-mutatók fényében Lagarde azon értékelését, miszerint a béremelések mértéke stabilizálódott, minden bizonnyal osztani lehet. Ugyanakkor nincs jele a bérnövekedés lassulásának, amit az EKB Kormányzótanácsának tagjai a kamatcsökkentéshez elvárnak – foglalja össze a Commerzbank elemzője.

Éppen ellenkezőleg, különösen az előretekintő bérmutatók utalnak arra, hogy a bérek továbbra is erőteljesen emelkednek - legalábbis az idei évben. Kérdéses, hogy az EKB már áprilisban kamatot fog-e csökkenteni, ahogy arra a piac számít. A Commerzbank júniusra várja az első lépést, amelyet további három követ 2025 első negyedévéig.

Címlapkép forrása: Getty Images