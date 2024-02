Négyszer több adósságot dobott ma piacra az ÁKK, mint a meghirdetett mennyiség

Portfolio 2024. február 08. 13:13

Erős volt a vételi érdeklődés a mai államkötvény aukciókon, különösen az 5 éves papírból, amelyen a visszafogott 10 milliárd forintnyi meghirdetett mennyiségre 125 milliárdos vételi ajánlat ömlött be, és mindezeket látva az Államadósság Kezelő Központ az összesen meghirdetett 30 milliárd forint helyett 127,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el. Ez azt jelenti, hogy több mint négyszer annyi adósságot dobott a piacra, mint amennyit meghirdetett, igaz az erős vételi érdeklődés a tegnapra megemelkedett hozamelvárásokon is szorított lefelé, de még így is magasabb átlaghozamon ment el mindhárom papír, mint a két héttel ezelőtti hasonló futamidejű kibocsátásokon.