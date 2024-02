Megbolondul az időjárás a hétvégére

Portfolio 2024. február 09. 10:19

Viharos szél, eső és akár melegrekord is várható pénteken Magyarország tájain - számolt be a HungaroMet. Szombat délután dél felől beborul, este pedig egyre többfelé elered az eső. Az időjárás-előrejelzés szerint vasárnap sok helyen eshet az eső, és a Dunától keletre záporok is lesznek.