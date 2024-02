Drámai bejelentés jött Bécsből: ki kell ugrani a hosszú távú orosz gázvásárlási szerződésből!

Decemberben történelmi csúcsra, 98%-ra ugrott a novemberi 76%-ról az orosz gáz súlya az osztrák gázimporton belül, ami elfogadhatatlanul magas, nem teljesítik az osztrák cégek az orosz függőség leépítésével kapcsolatos kötelezettségeiket, ezért meg kell szűntetni az OMV 2040-ig szóló hosszú távú orosz gázvásárlási szerződését – ezt a radikális lépést jelentette be egy hétfői bécsi sajtótájékoztatón a zöldpárti energiaügyi miniszter.

A Reuters megjegyzi az egy nappal ezelőtt sebtében összehívott tájékoztató kapcsán, hogy egyelőre nem világos: mennyire volt leegyeztetve a fő osztrák kormánypárttal, a Karl Nehammer kancellár által vezetett osztrák néppárttal az ősszel esedékes választások előtt, amely előtt a szélsőjobboldali Szabadságpárt vezeti a népszerűségi listákat.

Mindenesetre az osztrák zöldpárti Leonore Gewessler energiaügyi miniszter az alábbiakat jelentette be:

Túl lassan halad az osztrák gázpiaci diverzifikáció az orosz gáz kapcsán, nem teljesítik az osztrák energiacégek és a hozzájuk kapcsolódó szereplők az ezzel kapcsolatos kötelezettségüket, ezért muszáj lépni

Bár csökkent némileg a gázimport volumene, de azon belül 98%-osra, csúcsra ugrott az orosz súly a november 76%-ról, és ez még mindig magas, fel kell gyorsítani az osztrák leválást.

Mindezek miatt az osztrák államnak cselekednie kell, fel kell készülnünk az OMV orosz gázvásárlási szerződésből kilépésre.

Szó szerint úgy fogalmazott: „A piac és a piac részét képező energiaipari vállalatok nem teljesítik megfelelően az orosz gáztól való függőség csökkentésére vonatkozó felelősségüket. A gázimportunk diverzifikációja túl lassan halad. Fel kell készülnünk az OMV hosszú távú szerződéseiből való kilépésre.”

Emiatt megbízta a miniszter a Wifo gazdaságkutató intézetet, hogy nyárig készítse el azt a tanulmányt, ami a hosszú távú, 2040-ig szóló orosz szerződésből kilépés gazdasági hatásairól és az orosz gáztól való függőség fennmaradásának veszélyeiről szól.

A fentiek meglepően radikális lépést jelentenek, mert bár már korábban is hangoztatták vezető osztrák politikusok, köztük Gewessler, hogy nem megbízható szállító az orosz Gazprom, és ezért meg kell szűntetni az orosz gázfüggőséget, de az OMV határozottan leszögezte, hogy nem fog kilépni a hosszú távú szerződésből. Most egyelőre az osztrák olajóriás még nem reagált a fejleményre.

Erre most Gewessler egyrészt a fentieket jelentette be, kötelező jelleggel az OMV felé, másrészt azt is, hogy konkrét intézkedéseket tervez bevezetni annak érdekében, hogy az Ausztriában tevékenykedő földgázértékesítő vállalatok kötelezően csökkentsék ellátásaikban az orosz gáz arányát. Ez a javaslat jelentős változtatást céloz meg az energiaellátás gyakorlatában, és megvalósításához kétharmados parlamenti támogatásra van szükség.

Ezek a fejlemények egy politikailag érzékeny időszakban zajlanak Ausztriában, amikor is közelednek a parlamenti választások. A politikai dinamika változási lehetősége komolyan befolyásolhatja az energiapolitika jövőbeli irányát. Az események rávilágítanak arra a bonyolult összetett kapcsolatra, amely az energiabiztonság, geopolitikai megfontolások és belpolitika között feszül, miközben Ausztria igyekszik nagyobb energiafüggetlenség felé vezető úton haladni a globális bizonytalanságok közepette.

Magyarország 2021-ben kötött 10+5 éves gázvásárlási szerződést az orosz Gazprommal, amelynek kisebbik, évi 1 milliárd köbméternyi teljesítése Ukrajnán, Szlovákián és Ausztrián keresztül történik, és eleve kérdéses volt, hogy miután 2024 végén megszűnik az orosz-ukrán gáztranzit szerződés, mi lesz a sorsa, esetleg átterelik-e a déli ágra, amelyen évi 3,5 milliárd köbmétert kapunk Törökország, Bulgária, Szerbia felől. Egy közelmúltbeli fejlemény arra utalt (lásd alább), hogy nyugati politikai és energetikai érdekek is vannak abba az irányba, hogy továbbra is lehessen orosz gázt behozni Ukrajnán át, esetleg az orosz-ukrán határon megvéve a molekulákat.

A mostani osztrák bejelentés, amely az egyik legnagyobb nyugati vevőt dedikáltan a szerződés megszűntetésére kötelezné, keresztül húzhatja ezeket a terveket.

Közben az is érdekes, hogy éppen most jelentette be Horvátország, hogy jelentősen bővíti az LNG terminál felől a gázkihozatal kapacitását, amely Magyarországnak is lényeges lehet.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images