Megmaradt az EU létező legjobb hitelminősítése, noha duplázódhat az adóssága

MTI 2024. február 12. 18:08

Bár három év alatt duplázódhat az Európai Unió nevében kibocsátott adósságállomány, és a követelésportfoliójának minősége is romolhat, de továbbra is a létező legjobb, AAA, hosszú távú, hitelminősítést hagyta érvényben az EU-nak a Fitch Ratings stabil kilátással. A döntést elsősorban azzal indokolta, hogy az uniós tagországok erőteljesen elkötelezettek, ha az EU-t pénzügyileg meg kell segíteni, ami a koronavírus-válság utáni pénzügyi keret, a munkaerőpiaci támogató program és legutóbb Ukrajna támogatása ügyében is látszott.