Hatalmasat nőtt a céges hosszú távú áramvásárlási szerződések volumene Európában

Rekord ütemben, 10,4 GW-tal nőtt 2023-ban a hosszú távú vállalati áramvásárlási szerződések (cPPA) volumene a 2022-es 6,7 GW növekedési ütemről, és néhány ágazat, illetve vállalkozás viszi a prímet, közben Magyarország is felkerült a „térképre” – derült ki a RE-Source Platform PPA ügyleteket követő adatbázisából. A cPPA-król , a villamosenergia beszerzési tendenciákról és árakról is szó lesz a Portfolio április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján . További részletek:

Az európai megújulóenergia-szektor számára 2023-ban kiemelkedő jelentőségű fejleményként könyvelhető el, hogy a vállalati áramvásárlási megállapodások (PPA-k) éves volumene példátlan mértékben növekedett. A RE-Source, amely a megújuló energiaforrások vállalati beszerzésével foglalkozik és Európa vezető platformjaként ismert, arról számolt be, hogy az új szerződések összteljesítménye elérte a 10,4 gigawattot (GW), ami jelentős ugrást jelent a 2022-es 6,7 GW-hoz képest.

Amint a Renewables Now rámutat összefoglalójában: a jelentős tavalyi növekedésben Spanyolország és Németország játszották a főszerepet, együttesen majdnem a teljes előző évi kapacitás felét biztosítva. Spanyolország 2,77 GW-tal megtartotta vezető pozícióját, míg Németország 2,04 GW-tal követte szorosan. A RE-Source elemzése alapján ez arra utalhat, hogy Németország 2024-ben esélyes lehet arra, hogy átvegye az elsőséget.

További országokban is jelentős bővülés volt tapasztalható; Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Svédországban rendre 0,78 GW, 0,62 GW és 0,36 GW kapacitást sikerült elérniük. Amint az alábbi ábrán látszik: az adatbázis által követett országok körébe bekerült Magyarország is, azaz úgymond felkerültünk a térképre. Egy minapi cPPA-ügyletről a Portfolio is beszámolt:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 05. Mérföldkőnek számító áramvásárlási szerződést kötött tíz évre a Dreher

Különösen figyelemre méltó az az új trend a PPA-k körében, amelyek több vásárlót fogtak össze. Ez az innovatív megközelítés lehetővé tette kisebb vállalkozások számára is a megújuló energia beszerzését. A tavalyi év további újdonságai között szerepeltek olyan szerződések is, amelyek tárolási megoldásokkal kombinálták az elektromos energiát vagy zöld hidrogén előállítását célozták meg.

Annie Scanlan, a RE-Source politikai és hatásvizsgálattal foglalkozó igazgatója kiemelte:

a vállalati PPA-piac soha nem látott mértékben növekszik,

ami azt mutatja, hogy erős az igény fenntartható energiamegoldások iránt az ingadozó villamosenergia-piacok és a zöld áram iránti növekvő kereslet fényében.

Vállalati Energiamenedzsment 2024 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján. További részletek:

A cPPA-k ágazatonkénti eloszlása tovább erősíti ezt a tendenciát: míg a nehézipar 2,9 GW-os kötelezettségválallásaival vezetett; az információs és kommunikációs technológia (IKT) ágazat 2,5 GW-t követett. A kiskereskedelem (0,8 GW), távközlés (0,7 GW), valamint műszaki és technológiai ágazat (0,5 GW) területén is jelentős előrelépéseket tettek.

E rekordnagyságú év nemcsak azt tükrözi,hogy az európai vállalatok egyre inkább elkötelezik magukat a megújuló energia mellett; hanem azt is jelezheti,hogy kontinensünk iparágaiban ígéretes elmozdulás történik a fenntarthatóság felé. A vállalati bontást is megnézve jól látszik, hogy miért a fenti néhány ágazat viszi a prímet: néhány nagyvállalathoz (Amazon, Google, Alcoa) köthető messze a legnagyobb szerződött volumen:

Címlapkép forrása: Shutterstock