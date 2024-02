Nagy dobásra készül a Magyar Ásványolaj Szövetség - Rengeteg autóst érint

Üzemanyag árinformációs rendszer kialakításán dolgozik a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ), a fejlesztés várhatóan február végétől szolgáltat árinformációkat - tájékoztatta a szervezet kedden az MTI-t.

A közleményben a szövetség ismertette: a mintegy 2000 hazai üzemanyagtöltő állomás több mint felét a MÁSZ tagvállalatai üzemeltetik. Ezeken a kutakon történik a benzin 75, valamint a dízel termékek csaknem 70 százalékának kiskereskedelmi értékesítése.

A MÁSZ kiemelte, hogy egyre gyakrabban jelennek meg sokszor egymásnak is ellentmondó híradások a hazai üzemanyag-kiskereskedelmi árak alakulásáról, azok elhelyezkedéséről a régiós piacokkal történő összevetésekben. Egy, a piacra jellemző átlagos kiskereskedelmi ár meghatározása rendkívül összetett feladat, az árképzés tulajdonosi döntés, változása akár napi szinten bekövetkezhet - fogalmaznak a közleményben.

A MÁSZ a szükséges adatok rendelkezésre állása, azok korrekt régiós összevethetősége érdekében dolgozik az üzemanyag árinformációs rendszer kialakításán.

A szervezet tagjainak (hazai és nemzetközi olajvállalatok) operatív adatait feldolgozó fejlesztés várhatóan február végétől szolgáltat árinformációkat - közölték.

A korrekt tájékoztatás, az elérhető legpontosabb adatok elengedhetetlenek annak bemutatására és megerősítésére, hogy a MÁSZ elkötelezett egy olyan hazai üzemanyag-árszint fenntartásában, amely nemzetközi összevetésben is biztosítja a régiós középmezőnyhöz való tartozást a rendkívül hektikus és kiszámíthatatlan kőolaj világpiaci háttér ellenére is - hangsúlyozta közleményében az ásványolaj szövetség.

A MÁSZ lépésére egy olyan időszakban kerül sor, amikor a magas üzemanyagárak kiemelt figyelmet kapnak.

Február elején ugyanis ismét a lélektanilag fontos 600 forintos szint fölé ugrott a benzinár, az elmúlt hetekben tapasztalt áremeléssel 2023 novembere óta nem látott szintre ért el a jegyzés - az emelkedés hátterében több ok is meghúzódik, lehet itt gondolni a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedékiadó-emelésre, de a nyugati olajtermék Brent drágulása és a forint gyengülése is a hazai üzemanyagárak drágulásának irányába hatott.

Mindezt figyelembe véve nem csoda, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt szerdán a Magyar Ásványolaj Szövetség, köztük a Mol képviselőivel egyeztetett az árakról. A vonatkozó közlemény szerint a felek a rendszeresen megrendezésre kerülő találkozókon áttekintik az üzemanyag-ellátásra és az árakra ható hazai és nemzetközi eseményeket és gazdasági folyamatokat.

Nagy Márton az egyeztetésen kihangsúlyozta, hogy a cél az ellátásbiztonság és a megfelelő üzemanyagárak kialakítása, így arra kéri az üzemanyagforgalmazókat, hogy törekedjenek a regionális szinten is versenyképes árszínvonalú üzemanyagok biztosítására. Ebben a tekintetben azt kell tudni, hogy bár a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedéki adóemelést követően sem lett a legdrágább a magyar benzin és a dízel a régióban, de mindkét finomított olajtermék esetében a dobogón szerepelnek a hazai termékek.

