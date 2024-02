Gondok vannak a Facebookkal

Nagyon lelassult a Facebook közösségi oldal használata, hasonló beszámolók érkeztek a Facebook Messenger üzenetküldő program működéséről is. Mindkét oldalra délután egy körül kezdtek záporozni a panaszok.

Többen is beszámoltak róla, hogy nem megfelelően működik a Facebook és a Facebook Messenger. A hibát világszerte érzékelték, a Metro beszámolt róla, hogy az Egyesült Királyságban is országszerte jelentették a problémát. Hasonlóan ehhez, az Egyesült Államokban is sokan számoltak be hibáról, de a hazai felhasználók is fennakadásokat tapasztalhatnak.

A Downdetectoron is az látszik, hogy hirtelen jelentősen megugrott a panaszok száma.

A hiba nem mindenkinél tapasztalható, és változó az is, hogy melyik felületen jelentkezik.

