VOSZ: A kamatcsökkentés egyensúlyt teremt

Az infláció hazánkban továbbra is „szabadesésben” van, trendszerűen és dinamikusan csökken: tavaly decemberben már 5,5 százalékon alakult a fogyasztóiár-index éves növekedése, amely 2024 januárjában a szakértői várakozásokat is alulmúlva a 3,8 százalékos szintre süllyedt, „beesve” a jegybanki toleranciasávba. Az árak növekedésének alakulása így továbbra sem ad okot aggodalomra sem a visegrádi országok viszonylatában, sem az EU-s adatokhoz képest. Partnerünk, az Egyensúly Intézet segítségével annak jártunk utána, hogy van-e lehetőség jelentősebb kamatcsökkentésre, a gazdasági egyensúly veszélyes felborulása nélkül. Ahogy azt bemutatjuk, az egyensúlyteremtő gazdaságpolitika racionális lépése Magyarországon ma éppen a monetáris politikai szigor enyhítése, vagyis a kamatcsökkentés lenne.

Jelenleg ugyanis a gazdaságban a problémát nem a túlfűtöttség, hanem a kihasználatlan termelőkapacitás jelenti. Ahogy az alábbi ábrából is látszik, a magyar gazdaság teljesítménye 2023 végén várhatóan 9%-kal marad el a koronavírus-válság előtti trend által felrajzolt pályától (ezt kibocsátási résnek nevezzük):

Az persze nem törvényszerű, hogy a kibocsátás egy sokk után biztosan visszatér az eredeti pályájához, hiszen a válság során a termelési kapacitások is sérülhetnek. Az azonban nehezen vitatható, hogy mindent el kell követnünk ahhoz, hogy a GDP minél előbb és minél inkább visszatérhessen a válság előtti trendjéhez. De vajon ténylegesen hogy is áll a magyar kibocsátási rés, vagyis vannak-e kihasználatlan kapacitások? A legmegbízhatóbb módszer a kibocsátási rés becslésére az Egyensúly Intézet által is használt, a magyar gazdaságra kalibrált strukturális modellen alapuló ún. Kálmán-filter (a módszert, amelyet a matematikai közgazdaságtan is használ, Rudolf E. Kálmán /1930–2016/ magyar származású amerikai villamosmérnökről nevezték el). Az alábbi ábrán látható eredmények megerősítik, hogy a kibocsátási rés jelenleg negatív (körülbelül mínusz 2 százalék), tehát kihasználatlan kapacitások vannak a magyar gazdaságban és ehhez elsősorban a beruházások negatív teljesítménye járul hozzá, amely különösen érzékeny a kamatszintre.

Mindez ráadásul egybeesik a jegybank véleményével: mint a legutóbbi, 2023. decemberi Inflációs jelentésben leszögezik: „Becslésünk szerint a gazdaság ciklikus pozíciója 2022 vége óta negatív előjelű és így dezinflációs hatású. (...) Mind a kereslet lassulása, mind a kínálati korlátok várt oldódása a reálgazdaság felől dezinflációs hatásokat eredményezett.” Ezen felül a fenti, kibocsátási résre vonatkozó becslések által mutatott kép megegyezik a gazdaságban található kapacitások direktebb mérőszámaival is. Az MNB kérdőíves felmérései alapján a feldolgozóipari vállalatok kapacitáskihasználtsága érdemben nem változott az elmúlt hónapokban, és továbbra is negatív, jelentősen a historikus átlag alatt alakult. A következő hónapokra vonatkozó termelési várakozások tovább romlottak, még inkább elmaradva a historikus átlagtól.

A munkaerőpiaci helyzet vizsgálata szintén arra az eredményre vezetett, hogy a magyar gazdaságra jelenleg nem annyira a túlfoglalkoztatás, hanem – legalábbis a korábbi időszakokhoz képest - a kissé lazább viszonyok a jellemzőek. Az üres álláshelyek és a munkanélküliség aránya a munkaerő keresletének és kínálatának az arányát mutatja. Amikor ez az arány emelkedik, akkor a dolgozók iránti kereslet relatíve nő a kínálathoz képest. Jól látható, hogy a 2017-2019-es, valamint a 2022-es helyzettől – amelyre több elemző szerint inkább a túlfűtöttség volt jellemző - jelenleg jelentősen elmarad a munkaerőpiacon tapasztalható feszültség:

És ha már a túlfűtöttségről esett szó, az adatok azt mutatják, hogy a mérsékelt „túlnyomás”– termelékenység-növekedés feletti bérnövekedés és feszes munkaerőpiac - a gazdaságban valóban felfelé húzhatja a termelékenységet, így támogatva a versenyképességet is. Ahogy az alábbi ábra mutatja, hogy a magyar munkaerőtermelékenység növekedésének alakulása 2010 óta együtt mozgott a gazdasági ciklusokkal: azaz azokban az években növekedett leginkább, amikor a kibocsátás a potenciális GDP közelében vagy afölött alakult:

Összegezve tehát azt találtuk, hogy sem az infláció, sem a reálgazdaság – termelő- és munkaerőpiaci kapacitások - állapota nem indokolja a monetáris szigor jelenlegi szintjét.

Az alulfoglalkoztatott, kihasználatlan erőforrásokkal működő gazdaság teljesítménye tartósan leépül, hosszú távú kibocsátási képessége hanyatlik. A szigorú monetáris politika enyhítése tehát éppen az egyensúly visszaállításához és a magyar gazdaságnak a korábbi fejlődési pályájához való visszatéréshez – továbbá a versenyképesség növekedéséhez - szükséges. Ahogy a vállalkozások is mondják: fejleszteném a technológiámat, bővítenék, modernizálnám a termelést, megvalósítanám (befejezném) az energiahatékonysági beruházásokat és megtartanám a dolgozóimat, de ehhez megfizethető, kitermelhető hitelekre van szükség.

Perlusz László, VOSZ főtitkár

Címlapkép forrása: Getty Images