Szép lassan csődbe megy egy ország

A ghánai pénzügyminisztériumban bekövetkezett vezetőváltásra óvatosan reagáltak a nemzetközi befektetők, amikor Ken Ofori-Atta helyére Mohammed Amin Adam került. Ez a változás egy különösen kritikus időszakban történt az afrikai ország számára, amely éppen az eurókötvényekkel kapcsolatos adósságának átstrukturálásával küzdött – írja a Reuters.

Ghána mintegy 13 milliárd dollárnyi adóssággal rendelkezik magánhitelezők felé, és a helyzetet tovább súlyosbította, hogy 2022 decemberében nem tudta törleszteni külső adósságainak jelentős részét a növekvő adósságszolgálati költségek és az infláció miatt.

Ha továbbra is csúszik a törlesztésekkel, csődbe mehet az ország.

A pénzügyminiszter cseréje bizonytalanságot okozott a piacokon, ami megmutatkozott a ghánai eurókötvények árfolyamának csökkenésében is. Egy 2026-ban lejáró kötvény árfolyama például 0,55 centtel 46,5 centre esett vissza a dollárban, ami háromhetes mélypontot jelentett a Tradeweb szerint. Thys Louw, a Ninety One szakértője szerint bár az új miniszter beilleszkedése miatt késedelmek várhatók, az általános irány továbbra is egy megegyezés felé mutat a parlamenti választások előtt.

Ghána gazdaságának helyzete javulni látszik egy 3 milliárd dolláros hitelprogramról szóló megállapodásnak köszönhetően, amit tavaly kötött a Nemzetközi Valutaalappal (IMF). Ezt erősíti meg egy januárban hivatalos hitelezőkkel – többek között Kínával és Franciaországgal – kötött 5,4 milliárd dolláros adósságátütemezési megállapodás is. A kormány múlt hónapban folytatott tárgyalásai a kötvénytulajdonosokkal és tanácsadóikkal egy egyszerűsített adósságátütemezési terv február közepéig történő véglegesítése érdekében pozitív lendületet jeleznek.

Némelyik kötvénytulajdonos államilag garantált adósok mellett érvel, mint Ghána gazdaságának jövőbeli kilátásaival kapcsolatos nézeteltérések áthidalásának eszköze. Nick Eisinger a Vanguard részéről kiemelte, hogy az első visszajelzések a 2022 végén bemutatott szerkezetátalakítási paraméterekre utaltak arra, hogy további erőfeszítésekre van szükség a konszenzus eléréséhez.

Ofori-Atta leváltása spekulációkat váltott ki a költségvetés-politika lehetséges változásaival kapcsolatban is, főleg a közelgő választások fényében. Bright Simons az IMANI Africa munkatársa szerint ez arra utalhat, hogy növelni fogják a kormányparti választási kampány támogatását célzó kiadásokat. Ellenben Andrew Matheny, a Goldman Sachs közgazdásza bizakodva nyilatkozott Ghána költségvetési stabilitása mellett az IMF felügyelete és támogatása révén.

