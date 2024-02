Felszínre bukott, súlyos árat fizet Oroszország az ukrajnai háborúért

Egy magas rangú amerikai védelmi minisztériumi forrás kiszivárogtatta, hogy hírszerzési jelentések szerint Oroszország elképesztően nagy összeget, 211 milliárd dollárt költött csapatainak felszerelésére és ellátására az Ukrajnában folyó műveletekhez a háború eddigi két évében. Moszkva jelentős pénzügyi veszteséget is elszenvedett a háborús veszteségeken túl, mivel több mint 10 milliárd dollár értékű fegyvereladást töröltek a partnerországok. Emellett súlyos emberi veszteséget is elszenvedett Moszkva – számolt be a Reuters.