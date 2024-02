Elárulta a miniszter: hatalmas volt a tavalyi költségvetési hiány

A 2023-as államháztartási hiány a GDP 6,5%-a volt – jelezte egy ma közzétett podcastban Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter egy múlt csütörtöki konferencia kapcsán nyilatkozott a GVH podcast csatornájának, amelynek felvételét ma délután hozták nyilvánosságra, és ebben mondta a miniszter a 6,5%-os számot.

Nagy Márton a 2023-as gazdasági és pénzügyi folyamatokról többek között úgy fogalmazott: a magas infláció és a reálbérek csökkenése miatt jelentős fogyasztáscsökkenés alakult ki Magyarországon, ami az áfa-bevételeken keresztül

a költségvetés bevételi oldalán is lukat ütött, ami részben oda vezetett, hogy a költségvetési hiányunk a tavalyi évben 6,5%-ra emelkedett GDP-arányosan.

Ez értelmezésünk szerint az uniós módszertan szerinti 6,5%-os deficitszám lehet, ami sokkal magasabb, mint a Pénzügyminisztérium tavaly év végén 5,9%-ra emelt 2023-as eredményszemléletű hiányelőrejelzése, de alacsonyabb, mint a pénzügyi számlák statisztika ma reggel nyilvánosságra hozott adata. Utóbbi az utolsó négy negyedévre 6,8%-os deficitet jelzett, igaz van némi eltérés a pénzügyi számlák statisztika és az uniós módszertan szerint lényeges eredményszemléletű hiányszám között. Az, hogy tavaly 6,5%-os lehetett a GDP-arányos államháztartási hiány, az első hivatalos elismerése lehet annak is, hogy tavaly magasabb volt a deficit, mint 2022-ben, amikor 6,2% volt a végső szám.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 19. Meglepetés: brutális hiány a tavalyi állami gazdálkodásban

A miniszter a beszélgetés során azt is mondta: a tavalyi magas infláció több, mint 70%-át a kínálati tényezők okozták, mint a magas energiaárak, a gyengülő árfolyam és az ún. ár-profit spirál, azaz a költségeket meghaladó mértékű vállalati áremelés.

Rámutatott: az energiaárak már sokat csökkentek, ami a vállalatok költségoldali nyomását is enyhítette az energiaszerződésekbe való kormányzati beavatkozáson túl (magas árszinten beragadt szerződéseknél segítség), illetve az ország külső egyensúlyi pozícióját is javította, az pedig az árfolyamot is erősítette. Az ár-profit spirál enyhülését pedig a verseny élénkülése okozta, amiben a miniszter kiemelte a GVH szerepét is (online árfigyelő rendszer, kötelező akciózás rendszere) a fogyasztói tudatosság erősödése mellett.

A vállalti hitelpiacon is jelezte a verseny erősödését, illetve a kormány és a bankok közötti tárgyalások nyomán azt, hogy legújabban a bankok már azt is vállalták, hogy a BUBOR felett már nem alkalmaznak felárat a hitelkihelyezéseknél, ami érdemi kamatcsökkentéssel ér fel a vállalatok számára.

Nagy Márton úgy látja, három főbb ponton kell beavatkozni a gazdaságba a helyreállítás érdekében:

A lakossági fogyasztást kell helyreállítani. Megjegyezte: itt már látszanak kedvező jelek, mert novemberben, decemberben és „úgy tűnik”, hogy januárban is nőtt hó/hó alapon a fogyasztás (a januári adatot még nem közölte a KSH), azaz épül vissza a fogyasztás az újbóli reálbéremelkedés nyomán és gyengül a lakosság óvatossági motívuma. A fogyasztás visszaemelkedése az áfabevételek visszaugrásával járhat, azaz „a költségvetés is profitálhat belőle” – rögzítette.

A belgazdaságra épülő, a belső fogyasztástól függő szektorokat (élelmiszeripar, építőipar, kereskedelem, logisztika) a hitelpiacok helyreállításával tudjuk erősíteni, illetve a lakossági fogyasztás élénkülésével ezek maguktól is helyre állnak.

Munkaerőhiány van, és mivel „a munkahelyek a magyaroké”, ezért az aktivitási rátát kell tovább emelni, főleg a 25 év alatti, illetve az 55 év feletti korosztályban. „Ezeket a munkaerőtartalékokat kell aktiválni, majd csak ezután lehet kacsintgatni a vendégmunkások felé. Ha nincs magyar munkaerő, akkor lehet felvenni vendégmunkást” – rögzítette.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter