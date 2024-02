Sulyok Tamást jelöli köztársasági elnöknek a Fidesz

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kihelyezett frakcióülés után jelentette be az államfőjelölt személyét. Jövő hétfőn az Országgyűlés már dönthet Novák Katalin lemondásának elfogadásáról, egyelőre azonban még nem ismert, hogy a parlament pontosan mikor szavazhat az új államfőről.

Itt a bejelentés

"A kormánypártok elfogadták az alapszabály szerint a Fidesz elnöke által tett javaslatot, és Dr. Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét javasoljuk köztársasági elnöknek.

Azt gondoljuk, hogy az Alkotmánybíróság elnöke a legmegfelelőbb jelölt erre a tisztségre, és ezért belé vetettük a bizalmunkat

- mondta Kocsis Máté az MTI beszámolója szerint.

A Fidesz frakcióvezetője közölte: jövő hétfőn dönt az államfő lemondásának elfogadásáról az Országgyűlés, és a kormánypárti frakciók ezt támogatni fogják szavazatukkal.

Hozzátette: azt tartják helyesnek, ha minél előbb meg tudja választani az Országgyűlés az új köztársasági elnököt, ugyanakkor ennek időpontjáról egyelőre nem tud nyilatkozni, mert ez függ attól is, hogy az ellenzéki pártok állítanak-e államfőjelöltet. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfóján előrevetítette, az ellenzék nem fogja támogatni az új köztársasági elnökjelöltet, tehát nem lesz olyan konszenzusos jelölt, akit az egész parlament támogat.

Kocsis Máté azt is bejelentette, hogy a Fidesz elnöksége Deutsch Tamást javasolja a Fidesz-KDNP EP-listavezetőjének.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) egyhangúlag támogatja Sulyok Tamásnak, az Alkotmánybíróság elnökének jelölését a köztársasági elnöki tisztségre - közölte Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője csütörtökön Balatonalmádiban. Kitért arra is, hogy a Fidesz-frakcióhoz hasonlóan a KDNP képviselőcsoportja is támogatni fogja a svéd NATO-csatlakozást a hétfői szavazáson. Értékelése szerint a korábban kialakult katonai kapcsolatok, hadiipari együttműködés jó alapot nyújtanak arra, hogy a NATO-ban is együtt dolgozzanak. Üdvözölte, hogy pénteken Magyarországra látogat a svéd miniszterelnök, és megjegyezte, hogy a találkozón nagyon fontos megbeszélések várhatóak.

Kocsis Máté, a Fidesz (j) és Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetõje a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Balatonalmádiban 2024. február 22-én. A frakciószövetség Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnökét jelöli köztársasági elnöknek. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Emlékezetes, a kormánypárti képviselők kétnapos kihelyezett ülésen vannak Balatonalmádiban. Ezt követően tartott sajtótájékoztatót a frakcióvezető.

A parlamenti képviselők várhatóan már hétfőn megszavazzák Novák Katalin lemondását.

Az új államfőt a korábbi elnök megbízatásának megszűnésétől számított 30 napon belül kell megválasztani.

Nem Sulyok Tamás az első, aki Ab elnökből lesz köztársasági elnök. Ez történt 2005-ben, amikor a jelenlegi kormánypártok támogatásával megválasztották köztársasági elnöknek Sólyom Lászlót, aki 1990-től 1998-ig állt az Alkotmánybíróság élén.

Két hete mondott le Novák Katalin

A kegyelmi ügy kirobbanását követően nem sokkal (az államfő elnöki kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének), február 10-án jelentette be lemondását Novák Katalin. Nyilatkozatában elismerte, hogy hibázott és bocsánatot kért. Nem sokkal később Varga Judit, a kormánypártok EP-listavezetője is bejelentette, hogy lemond országgyűlési mandátumáról és a Fidesz-KDNP EP-listájának vezetéséről, és visszavonul a közélettől. Bár a kegyelmi döntést Novák Katalin hozta államfőként, azt az akkori igazságügy-miniszternek, Varga Juditnak is ellenjegyeznie kellett, ezért döntött úgy, hogy ő is lemond.

Egy héttel a lemondás után volt az első Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megszólalt az ügyben. A tárcavezető akkor azt mondta: a kegyelmi ügyben az történt, aminek történnie kellett. Vállalta a felelősséget Varga Judit és Novák Katalin, és lemondtak. Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a miniszterelnök a sajtóból értesült a kegyelmi ügyről.

Orbán Viktor múlt szombaton, egy nappal a pénteki Kormányülés után, évértékelőjében is beszélt az ügyről és annak következményeiről. Azt mondta Novák Katalinról, hogy távozása bár helyes, de nagy veszteség Magyarországnak. "Az történt, aminek ebben a helyzetben történnie kellett" - fejtette ki. A kihelyezett frakcióülés első napján, szerdán is szóba került a kegyelmi ügy és annak következménye, a kiszivárgott hírek szerint a Fidesz elnöke, Orbán Viktor kifejtette: két, a politikai közösségük számára fontos ember távozásával járt. A képviselők előtt is megköszönte Varga Judit és Novák Katalin eddigi munkáját. "A lemondásuk helyes volt, és megerősít bennünket" – mondta el Orbán Viktor. Szerinte nem valamilyen probléma erőszakolta ki ezt a döntést, hanem egyszerűen hiba volt. "Azt, hogy miért következett be ez a hiba, az évértékelőn már elmondtam: a legmagasabb poszton is igaz, hogy senki nem lehet elég okos egyedül" – fogalmazott a miniszterelnök.

Sulyok Tamás jelenleg az Alkotmánybíróság elnöke

Ezzel a kormánypártok rövid idő alatt találtak jelöltek Novák Katalin lemondása után a megüresedő államfői székbe. Az Ab jelenlegi elnöke 1956-ban született, a szegedi JATE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 1980-ban.

Az Országgyűlés 2014 szeptemberében választotta az Alkotmánybíróság tagjává. 2015. április 1-től kezdődően a testület elnökhelyettese. 2016. április 22-től elnökhelyettesként látta el az elnöki jogköröket, 2016. november 22-én az Országgyűlés az Alkotmánybíróság elnökévé választotta.

1982-től 1991-ig jogtanácsos, 1991-től alkotmánybíróvá választásáig ügyvéd volt. 2000 és 2014 között osztrák tiszteletbeli konzul volt. 2005 szeptembere óta meghívott előadóként alkotmányjogot oktat a Szegedi tudományegyetem jogi karán. 2013-ban PhD fokozatot szerzett, kutatási témája az ügyvédség alkotmányjogi helyzete - olvasható az Alkotmánybíróság oldalán található életrajzában.

Kutatási témái: az ügyvédség alkotmányjogi helyzete Magyarországon, az Európai Közösség belső piacára vonatkozó szabályozás és az ügyvédi szolgáltatások összefüggései - írja a Wikipédia oldala.

Forrás: Alkotmánybíróság, fotós: Mónus Márton

Legutóbb tavaly októberben adott interjút az Inforádió Aréna című műsorában. „Az Európai Unió jelenlegi fejlettségi fokán az úgynevezett kollíziós helyzetekben nincs olyanfajta megoldás, ami egyértelmű. Nincsen hierarchia sem a jogrendszerek, sem a bírói fórumok között. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az európai bíróság az egy magasabb rendű bíróság mint mondjuk a holland legfelsőbb bíróság vagy a magyar alkotmánybíróság. Kollíziós kérdésekben eddig egy megoldást talált ki a jogtudomány vagy a gyakorlat: párbeszédet, hogy a bírói fórumok egymással dialógusban döntsék el a kollíziós ügyeket.” – fejtette ki Sulyok Tamás a beszélgetésben.

Arra a kérdésre, hogy „Mit kezdjünk az olyan jelenségekkel mint például amikor az Európai Unió Bírósága a legutóbb a román alkotmánybírósággal kapcsolatban mondta ki, hogy az európai uniós jognak alkalmazási elsőbbsége van a nemzeti joggal szemben, akár még alkotmánybírósági döntésekkel szemben is?” Sulyok Tamás azt felelte: „Az, hogy az Európai Unió jogának alkalmazási elsőbbsége van – idáig ez a tétel helyes és igaz. Itt az a kérdés, hogy minden, tehát mondjuk az alkotmányokból, tagállami alkotmányokból levezethető minden kérdéssel szemben is elsőbbsége van-e, mert ha ez így van, akkor tulajdonképpen egy birodalomban élünk és nem abban az Európai Unióban, amelyet az alapszerződések jelen pillanatban jogi szempontból meghatároznak.”

Azt is kifejtette: a magyar jogban világosan megvan az Alkotmánybíróság döntésének helye, szerinte nincs fölötte a törvényhozó, mármint hitem szerint a Jóisten van fölötte.

Arra a felvetésre, hogy mit csináljunk, amikor a törvényhozó felülalkotmányoz, úgy felelt: "bocsánat, az az alkotmányozó. Az alkotmányozó valóban az Alkotmánybíróság felett tud lenni, csak az alkotmányozó, az a kétharmados többség, a törvényhozó pedig lehet akár ötvenegy százalékos többség is".

"Az nagyon nagy baj, hogy ha

ahol jogi döntést kéne hozni, ott politikai döntés születik helyette vagy a politikai döntés befolyásolja a jogit. Akkor meg kell kongatni a vészharangot.

Ez egy borzasztó helyzet" - fejtette ki az európai bírósági ügyek kapcsán. "Pont a tagállami alkotmánybíróságok képezik a jogi korlátját, amelyek az alkotmányos kérdésekben, a tagállami alkotmányok magját érintő kérdésekben bizony szembe mehetnek, szerintem szembe is kell menniük az európai joggal, például ha az identitás kérdését megsérti az uniós jog, vagy a tagállami felhatalmazásokat egyértelműen túllépi az uniós jog. Ez nemcsak lehetőség, ez kötelesség az alapszerződések mai szintjén minden tagállami alkotmánybíróság oldaláról" - tette hozzá ugyanitt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor