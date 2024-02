Államcsődhullám indulhat: Kína és az Egyesült Államok is megijedt

A helyzetet jól ismerő személyek szerint az Egyesült Államok és Kína új intézkedésekről tárgyal a feltörekvő piaci államcsődök hullámának megelőzése érdekében. Egyre gyorsabban ketyeg a 400 milliárdos dolláros adósságbomba.

Az Egyesült Államok és Kína tárgyalásokat folytat olyan intézkedések kidolgozásáról, amelyek célja a feltörekvő piacokon bekövetkező államcsődök esetleges hullámának megelőzése – közölték az ügyet jól ismerő források a Bloomberggel.

Az egyeztetési pontok között szerepel annak feltárása, hogyan lehetne proaktív módon meghosszabbítani a hitelek futamidejét az országok számára, mielőtt azok nem fizetnének, hogy enyhítsék a gazdaságilag nehéz helyzetben lévő államok 400 milliárd dollárt meghaladó éves adósságszolgálati terheit. A tárgyalások során alternatívákat keresnek a magas hitelkamatlábakra, amelyekkel ezek a nemzetek jelenleg szembesülnek a piacon.

A javasolt intézkedések között szerepel a törlesztési határidők meghosszabbítása és a Világbankhoz és más multilaterális bankokhoz hasonló intézmények által nyújtott finanszírozás növelése. Az elsődleges cél az, hogy ezeket az intézkedéseket azt megelőzően hajtsák végre, mielőtt az országok fizetésképtelenné válnának és hivatalos szerkezetátalakítási tárgyalásokba kezdenének a hitelezőkkel.

Ahhoz, hogy az USA és Kína bármilyen közös javaslata a globális államadóssággal kapcsolatos kérdésekben megvalósuljon, a 20-as csoport (G20), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank támogatására lenne szükség. A magánhitelezők konszenzusának elérése, akik mostanra a feltörekvő piaci államadósság-hitelek nagyobb hányadával rendelkeznek, szintén alapvető fontosságú.

Bennfentesek szerint a tárgyalások célja, hogy a G20 vezetőinek novemberi Rio de Janeiró-i találkozójukon egy kész javaslatcsomagot nyújtsanak be. Azonban óvatosságra int, mivel a megbeszélések még korai szakaszban vannak, és a kimenetelük továbbra is bizonytalan. Mind az amerikai, mind a kínai pénzügyminisztérium és a külügyminisztérium elutasította a konkrét részletek megerősítését, hangsúlyozva az államadóssággal kapcsolatos aggodalmakról folyó megbeszéléseket.

Az USA és Kína esetleges közös megközelítése áttörést jelent, tekintettel a globális pénzügyi kérdésekben betöltött befolyásos szerepükre. Az USA a pénzügyminisztériumon keresztül befolyással bír az IMF-ben és a Világbankban, míg Kína a fejlődő országok legnagyobb hitelezőjeként ellenőrzi az adósságügyletek egy jelentős részét. A megbeszélésekre az olyan országok, mint Zambia és Ghána adósságátütemezési tárgyalásainak lassú előrehaladása miatti növekvő aggodalmak közepette kerül sor, amelyek miatt proaktív intézkedésekre van szükség a fizetésképtelenségek megelőzése és az adósságproblémák megoldásának felgyorsítása érdekében.

A tárgyalások a jelentések szerint Joe Biden és Hszi Csin-ping elnökök novemberi kaliforniai találkozója előtt kezdődtek, és idén is folytatódtak. A 2022-ben rekordösszegű, 443 milliárd dolláros adósságszolgálati kifizetésekkel küzdő fejlődő országoknak szembe kell nézniük a fenyegető válság kockázatával, amely a gazdasági stagnálás "elveszett évtizedéhez" vezethet. Körülbelül egy tucat fejlődő ország már most is fizetésképtelenné vált, vagy a globális kötvények megemelkedett szintje jelzi a közelgő fizetési kihívásokat.

A nemzetközi tőkepiacok néhány feltörekvő piaci hitelfelvevő számára újra megnyíltak, de a hitelkamatok valószínűleg súlyosbítják a költségvetési terheket, amint azt Kenya nemrégiben 10,375%-os kamatlábbal történő kötvényeladása is mutatja.

Címlapkép forrása: Getty Images