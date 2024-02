Még meg sem jelent a Tesla a világ harmadik legnagyobb autópiacán, máris komoly rivalizálást indított

Jelentős árcsökkentést jelentettek be India vezető elektromos autógyártói, a Tata Motors és az Ola Electric. Az intézkedés célja, hogy felrázza a világ harmadik legnagyobb autópiacát. A várakozások szerint idén rekord is születhet a piaci szegmensben, miközben a rivális Teslát is figyelemmel tartják – tudósított a South China Morning Post