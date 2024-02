A gázai háború miatt nem mert lépni az izraeli jegybank

A gázai háború kedvezőtlen gazdasági hatásai miatt, főként az újra felerősödő inflációs félelmek miatt nem vágott kamatot az izraeli jegybank.

A központi bank hangsúlyozta, hogy a piacok stabilizálására, a bizonytalanság csökkentésére és a gazdasági növekedés támogatására összpontosít. A politikai döntéshozók a gazdasági kihívások kezelése és a kormánynak a gázai háborúra adott válaszként végrehajtott nagy kiadásokkal kapcsolatos óvatosság, valamint a geopolitikai volatilitással és a hitelminősítések leminősítésével kapcsolatos aggodalmak között lavíroznak.

A Bank of Israel kutatási részlege 2024 negyedik negyedévére 3,75%-4%-os kamatlábat irányoz elő, ami arra utal, hogy idén akár négy kamatcsökkentés is lehetséges. Ez a lépés illeszkedik a globális központi bankok óvatos hozzáállásához, beleértve az amerikai Federal Reserve vonakodását a kamatcsökkentéstől és az Európai Központi Bank kivárását is.

A Moody's leminősítése ellenére az izraeli piacok viszonylag nyugodtak maradtak, a sékel teljesítménye a háború kezdete óta erősödött, ami nehézséget jelent a további monetáris lazításnak.

