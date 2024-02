Roszatom: még idén kiönthetik az első betont a Paks II. projektnél

A jelzés azután érkezett, hogy múlt pénteken, február 23-án Pakson beszállítói szemináriumot és tájékoztatási fórumot tartott ASZE Rt. paksi fióktelepe, illetve a Paks II. vezetése mintegy 180 magyar, uniós, orosz, török és szerb cég több, mint 350 képviselőjének részvételével.

A mai közlemény szűkíti azt az időintervallumot, amikor a projekt szempontjából kulcsfontosságú első betonöntés megtörténik, mert miután tavaly augusztusban, amikor a projektet hivatalosan átléptették a tervezésiből a megvalósítási fázisba, a magyar fél még azt mondta, hogy idén év végéig megtörténhet ez, szeptemberben viszont az ASE egy közleményben úgy fogalmazott ez vagy idén "év végén vagy 2025. év elején" megtörténik.

A megvalósítási fázisba átlépésről a Paks II. tavaly novemberben részletes anyagot adott ki, aztán idén februárban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a paksi munkálatok állása során továbbra is azt hangsúlyozta, hogy az első betonöntés már idén év végéig megtörténhet. Arról, hogy a paksi projekt mikor kerülhet átadásra, és részben a csúszás mit okoz a hazánkba betelepülő nagy külföldi beruházók naperőmű telepítési terveiben, egy mai összefoglalónkban írtunk.

A ma kiadott közleményben a projektigazgató azt is hangsúlyozta, utalva a pénteki beszállítói szemináriumra, hogy

Az ASE JSC magyarországi kirendeltsége mindent megtesz a maximális lokalizáció és az összes érdekelt vállalat részvételének érdekében.

A közlemény idézi Alexander Merten volt projektigazgatót, az ASE nemzetközi fejlesztésért felelős alelnökét is, aki azt emelte ki, hogy a Roszatom külföldi projektjei nyitottak a különböző országok vállalatainak részvételére. "Minden országban, ahol jelen van (a Roszatom), szívesen látjuk a helyi cégekkel való együttműködést, és most a Paks-2 projektben is szorgalmazzuk a további részvételt, elsősorban a magyar kivitelezők és beszállítók részvételét".

Arról, hogy a magyar beszállítók milyen problémákkal szembesül(hetnek) a projektben való részvétel kapcsán, éppen a múlt heti szeminárium előtti napokban készített körképet a 24.hu, idézve építőipari és gépipari források dilemmáit is, így például azt, hogy a követelést hogyan lehet behajtani az elvégzendő munkák után.

Az ASE mai közlemény idézi Jákli Gergelyt, a Paks II. Zrt. vezérigazgatóját is, aki azt hangsúlyozta, hogy Magyarország energiabiztonságának megerősítése és az európai zöld megállapodás végrehajtása lehetetlen az ország nukleáris kapacitásának bővítése nélkül. "Új piaci lehetőségek nyílnak meg a projektben részt vevő vállalatok előtt, hiszen Európa és a világ számos országa döntött úgy, hogy meghosszabbítja meglévő blokkjainak élettartamát, vagy új atomerőműveket épít" - jegyezte meg.

Címlapkép forrása: Paks II. Zrt. Facebook-oldala a talajszilárdítási munkálatokról