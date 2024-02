A tartós árstabilitás alapozza meg a gazdasági növekedést és a piaci hitelezést

A Magyar Nemzeti Bank függetlenségét és önállóságát alaptalanul támadó kritikák cikkek ellentétesek közös érdekünkkel, az árstabilitás megteremtésével. Ezek a megnyilvánulások éppen azt a jegybanki hitelességet próbálják aláásni, amely nélkülözhetetlen az inflációs várakozások horgonyzásához, így az árstabilitás gyorsabb eléréséhez. A kontraproduktív megszólalások nem segítik az árstabilitás elérését és ezzel a növekedés beindulását, hanem az árfolyam gyengítésén, illetve a közbizalom és a gazdaságpolitika hitelességének rombolásán keresztül éppen gátolják azokat.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Írásunk reflexió Kisgergely Kornél Portfolio.hu-n 2024. január 31-én megjelent cikkére.

Az MNB e kritikáktól függetlenül természetesen a saját feladatára koncentrál. Így tett 2022 októberében is, amikor megakadályozta az országot fenyegető árfolyamválságot. Az MNB szorosan monitorozza a különböző reálkamatokat, ezért pontosan tudja, hogy az idézett cikkben az előretekintő reálkamatok alapján levont következtetések megalapozatlanok. Az elmélettel ellentétben a valóságban ugyanis a gazdasági szereplők túlnyomó többsége a visszatekintő reálkamatokra fókuszál. Adódik tehát a kérdés, hogy a gazdasági szereplők széles köre által követett visszatekintő reálkamat alapján mélyen negatív reálhozam-környezetben hol maradt a fogyasztás és a beruházás sok jegybankot kritizáló megszólaló által vizionált megugrása, illetve ezek nyomán várt gazdasági növekedés? E kérdésre adunk választ írásunkban, miközben cáfoljuk az újabb tévedéseket, rávilágítva arra is, hogy a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram rendkívül drága volt és ennek ellenére nagyon alacsonyan alakult a programon belül a beruházási hitelek aránya.

Tárgyi tévedés azt állítani, hogy az MNB az inflációs cél mellé bevette az árfolyamcélt is

A jegybanknak továbbra sincs árfolyamcélja, de a monetáris politika időhorizontján az inflációt befolyásoló valamennyi tényezőt, így az árfolyam alakulását is figyelembe kell vennie az árstabilitás elérése érdekében meghozott döntései során. Ez egyáltalán nem jelenti az önálló monetáris politika feladását. A 2008-as válság átalakította a közgazdasági gondolkodást, és rávilágított az MNB által is hangsúlyozott összefüggésre, amely szerint kis, nyitott gazdaságok esetében a pénzügyi piaci stabilitás szükséges feltétele a fenntartható árstabilitásnak. Így teljesen természetes, hogy a devizapiaci stabilitás is kiemelt figyelmet kap.

Az MNB a 2022. októberi intézkedéseivel egy árfolyamválságot előzött meg.

Pontosan ilyen kiemelt figyelmet érdemeltek a 2022. októberi események is, melyek időszakát a szerző mindössze egy 6,5 százalékos árfolyamgyengüléssel aposztrofálta, miközben ennél sokkal több minden történt abban az említett két hétben (részletesen ld. itt). A szeptemberi kamatdöntést követő hetekben a forint folyamatosan, historikus mélypontok sorozatát elérve gyengült az euróval és a dollárral szemben. A jegybank adatai azt mutatták, hogy a külföldiek forint elleni spekulatív állományának számottevő emelkedését a belföldi szektorok forintvásárlásai egyre kevésbé tudták ellensúlyozni. A hazai közhangulat is érezhetően megváltozott, erősödött az euroizációs nyomás, a forint a nemlineáris leértékelődés határára ért. Mindezek érdemben veszélyeztették a pénzpiaci stabilitást.

Az MNB 2022. októberi intézkedései a pénzpiacok stabilizálásával két legyet ütöttek egy csapásra: a dezinflációt erősítve érdemben mérsékelték az állam finanszírozási költségeit is.

A 2022. októberi 500 bázispontos rendkívüli kamatemelés tökéletes példa arra, hogy az inflációs várakozások horgonyzása mérsékli a hosszú hozamokat, így az adósság jelentős részét kitevő forintkötvényeken – sokaknak meglepő módon – végeredményben mérsékli a kamatkiadásokat. A rendkívüli kamatemelés megállította a hosszú hozamok felfutását, és a következő hónapban az 5 éves állampapírhozam 330 bázisponttal csökkent. Azaz már rövid távon is csökkent a hazai piacról történő forrásbevonás költsége. A jegybanki lépések emellett az infláció csökkentésén keresztül is mérséklik az állami kamatterheket, és az MNB határozott lépései nélkül az állam deviza-kamatkiadásai is megugrottak volna.

Az is egyértelmű megtévesztés, hogy az MNB a piaci folyamatok alakítása helyett azok lekövetésére kényszerül.

Az MNB mindig is világos és egyértelmű kommunikációval alakította a döntéseire vonatkozó piaci várakozásokat. Erre szolgálnak a kamatdöntéseket megelőző alelnöki nyilatkozatok és a kamatdöntést követő háttérbeszélgetések is. A jegybank a piaci szereplőket időben felkészítette az irányadó ráta 2023 májusában megkezdett csökkentésére is, és az alapkamattal történő összezárás időzítésére vonatkozó várakozások lekövették a jegybanki iránymutatást. Ezt követően a jegybank az alapkamat csökkentésével folytatta a kamatkondíciók mérséklését, ami jól példázza azt, hogy a kontroll továbbra is az MNB kezében van. Míg tavaly október közepén az elemzők többsége háromszor 50 bázispontos kamatcsökkentésre számított év végéig, az MNB ennél gyorsabban, háromszor 75 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, messze meghaladva azt, amit a piaci elemzők elképzelhetőnek tartottak.

Már év végén is jeleztük, hogy napirenden van a kamatcsökkentés gyorsítása, erre erősített rá a január közepi alelnöki nyilatkozat, ugyanakkor a kockázati környezet fontosságát mindig is hangsúlyoztuk. Ezen azonban nem segítenek az olyan, az adatokat jelentősen befolyásoló, egyeztetés nélkül felvetett ötletek – mint legutóbb a referenciakamatok újragondolása –, amelyek növelik a bizonytalanságot és a kockázatokat.

A cikk másik témáját, a reálkamatokat illetően a szerző következtetései szintén félrevisznek.

A szerző által ismertetett, elméletileg „helyes reálkamat mutató az aktuális nominális kamatból az ugyanarra az időszakra vonatkozó inflációs várakozásokat vonja ki. Ezt nevezzük előretekintő reálkamatnak." Az előretekintő reálkamat mint közgazdaságilag helyes mutató szerepét a jegybank régóta hangsúlyozza – többek között az MNB szakértőinek monetáris politikai témákban írt 2022. október-novemberi szakmai cikkeiben –, azonban ennek vizsgálatában eddig egyedül maradt. Ez is azt mutatja, hogy a visszatekintő reálkamat szerepét nem szabad alábecsülni. Az elméleti, modellezési kereteken túllépve a mostani, volatilis inflációs környezetben a megfigyeléseink azt mutatják, hogy a gazdasági szereplők túlnyomó része, így a háztartások, a vállalatok, de még a megalapozott ismeretekkel rendelkező intézményi befektetők is jellemzően a visszatekintő reálkamatokra fókuszálnak. Ennek fényében téves az az állítás, ami szerint „csak az előretekintő reálkamatnak van hatása a gazdasági folyamatokra”. Erre nyújt példát a 2022. október eleji helyzet, amikor az előretekintő reálkamat már pozitív tartományban alakult, de ennek ismételgetésével az árfolyamválságot nem lehetett volna megakadályozni.

Így egyből egyértelművé válik, miért téves a szerző azon megállapítása, amely szerint a reálkamat „már 2022 óta óriási teherként nehezedik a magyar gazdaságra”.

Nem a pozitív reálkamat a növekedés gátja. A cikkben is bemutatott, a gazdasági szereplők többsége által figyelemmel követett visszatekintő reálkamat 2023 szeptemberéig mélyen negatív tartományban mozgott: a lakosság és a vállalatok számára elérhető reálkamatok is jellemzően negatív tartományban alakultak (1. ábra). A vállalatok és a lakosság által valójában figyelt reálkamatok mélyen negatív szintjénél viszont dübörögnie kellett volna a növekedésnek.

A megtakarításokat is reálértéken kell vizsgálni, és akkor érthetővé válik, hogy miért fontos az infláció tartós letörése a fogyasztás újbóli élénküléséhez.

A szerző helytelen kiindulási alapról von le hibás következtetést, amikor azt hangoztatja, hogy a háztartások „2023-ban csökkenő reáljövedelmek mellett is növelték megtakarítási rátájukat, hiszen drámaian megnőtt a megtakarításokon realizálható reálkamat”. A cikkben egy szemléletes ábrát is láthattunk a megtakarítások állományáról, csak a reálkamatokat követően a szerző, megfeledkezve arról, hogy a megtakarításoknak is a reálértéke a mérvadó, sajnálatos módon csak nominálisan mutatta be az adatokat. A 2. ábránk segítségével egyből kirajzolódik az infláció pusztító hatása: a nettó pénzügyi vagyon reálértéke mind a lakosság, mind a vállalatok körében évekkel visszaesett és a 2023 közepén indult mérsékelt korrekcióval is még mindig csak a 2020-as szinten tartózkodik. Előretekintve ez azt valószínűsíti, hogy amíg a háztartások és a vállalatok a megtakarításaikat nem építik vissza, addig hiába várjuk a fogyasztás és a beruházások gyors élénkülését. A 2023-as év gyenge gazdasági teljesítménye mögött tehát nem a magas reálkamat, hanem az infláció áll, ami a bérek és megtakarítások reálértékét jelentősen csökkentette. Ebben a helyzetben a jegybank azzal teszi a legtöbbet, ha fegyelmezett monetáris politikát folytatva mielőbb eléri a tartós árstabilitást.

Vessünk egy pillantást arra is, hogy miért „fagyott be teljesen a magyar hitelpiac 2023-ban”!

Tévedés azt gondolni, hogy a hitelfelvétel egydimenziós döntés, és annak mértéke csak a kamatoktól függ. Az Eximbank vezetője az általa írt cikk több állításában is a kamatszintet teszi meg fő felelősként, miközben a hitelpiacon látott negatív tendenciákat elemzi. Ha a hitelezés csak a kamatokon múlna, akkor 2023-ban a mélyen negatív reálkamatok mellett egész Európában a hitelezés fellendülését kellett volna látnunk. Ezzel szemben a bankok Európa-szerte a beruházási hitelkereslet csökkenését érzékelik, azaz a hazai folyamatok belesimulnak a nemzetközi trendekbe. Magyarországon 2023 során a rendkívül nagyvonalú, nominálisan is alacsony kamatozású hitelprogramokban alacsonyan maradt a beruházási hitelek aránya. A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramban összesen 28 százalék, a Széchenyi Kártya Programban pedig csupán 6 százalék.

A hitelezés lassulása mögött nem az áll, hogy a vállalatok a magas kamatok miatt növelnék a megtakarításaikat. A likvid eszközök felhalmozása nem a magas kamatszintekhez kötődik, hiszen ez a felhalmozás már a jegybank kamatemelési ciklusa előtt tapasztalható volt. Továbbá a vállalatok visszajelzései szerint a beruházásokat elsősorban a kereslet- és a munkaerőhiány akadályozzák, a pénzügyi korlátok mindössze a harmadik helyen állnak a korlátozó tényezők között. A Magyar Kereskedelmi Iparkamara és a VOSZ által készített felmérésekben a tőke- és pénzhiány – mint korlátozó tényezők – még dobogós helyre sem kerültek fel.

Röviden érdemes kitérni arra is, hogy mennyire volt hatékony az Eximbank 2023‑ban indított Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramja.

A cikk szerzője szerint a program hiányában mintegy 2600 milliárd forint értékben történt volna szerződéskötés a vállalati hitelpiacon 2023. január és november között. Ez a szám vélhetően úgy áll elő, hogy az ezen időszakban tapasztalt vállalati szerződéskötések volumenéből a szerző egyszerűen kivonta a programban szerződött összegek nagyságát. Amennyiben 2600 milliárd forint lett volna a szerződéskötési volumen ebben az időszakban, az valóban jelentős, nominális értelemben 27 százalékos éves alapú visszaesést jelentett volna. Egy hitelprogram hatását azonban túlzó leegyszerűsítés ceteris paribus módon (azaz minden más változatlanságát feltételezve) vizsgálni! A szerző ezzel ugyanis azt állítja, hogy a cikkben szereplő 780 milliárd forintnyi hitelkihelyezésből egyetlen forint sem valósult volna meg a program hiányában. Ez nyilvánvalóan nem reális feltételezés.

A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram rendkívül drága volt (és még évekig az lesz) egy olyan időszakban, amikor a költségvetést egyébként is feszült helyzet jellemzi. 2023-ban az állami kamattámogatások nagyságrendileg 435 milliárd forintba kerültek az államnak, amiből az Eximbank kamatkiegyenlítése (a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogrammal együtt) 120 milliárd forintot tett ki. Ráadásul a fejlesztési bankok drágábban tudnak forrást bevonni, mint az állam, ami további költségvetési terhet jelent. Ezen felár mértéke időben változó, az elmúlt időszakban – részben a fejlesztési bankok extrém mérlegbővítése miatt is – jelentősen emelkedett: az Eximbank devizakibocsátásai az elmúlt bő egy évet vizsgálva 100–140 bázisponttal, míg a forint kibocsátásai 100–200 bázisponttal haladták meg a központi költségvetés hasonló futamidejű kibocsátásainak költségét (3. ábra). Az elmúlt időszakban végbement kibocsátások miatti többletköltség becslésünk szerint mintegy 60 milliárd forint a teljes futamidőn, ahhoz képest, mintha az ÁKK vont volna be forrásokat a piacról.

A szerzők a Magyar Nemzeti Bank munkatársai.

Címlapkép forrása: Getty Images