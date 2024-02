Évtizedek óta nem látott összeomlás a sikerágazatban

A legnagyobb technológiai vállalatok már évek óta csökkentik a dolgozói létszámot világszerte. Az IT-szektor nehézségei Magyarországot is elérték: programozóiskolák dőlnek be, a fizetések alig nőnek, miközben itthon is vannak olyan cégek, amelyek leépítenek.

Az Egyesült Államokban már két éve tart az IT-szektor „vesszőfutása”. Sorozatos leépítésről szóltak a hírek az elmúlt időszakban, ami azt mutatja, hogy megtorpant a sikerszektor szárnyalása. Azt a privilégiumukat is kezdik elveszíteni a munkavállalók, amelyet a home office jelentett nekik, ugyanis egyre több cég rendeli vissza a dolgozókat az irodába, legalább részlegesen. Az Indeed amerikai állásportál szerint a legjobb 25 állás idei listájára már csak három technológiai munkakör fért fel.

Bár néhány éve még elképzelhetetlen volt, az IT-szektor gyengélkedése Magyarországon is tetten érhető. Idén márciusban bezár a CodeBerry School, nyolc év működés után. „A legjobb tudásunk ellenére sem tudtuk a CodeBerry-t az évek során pénzügyi szempontból fenntartható vállalkozássá alakítani. Az elmúlt időszak likviditási kihívásaival, és az ezzel járó, tartós erőforráshiánnyal együtt sajnos eljött az idő, hogy elbúcsúzzunk” – írja a CodeBerry.

A háború következményei, a magas infláció és egyéb gazdasági nehézségek miatt a Green Fox Academy is becsődölt. Ezek a romló gazdasági körülmények a munkaerőpiacot is befékezték, ami komoly hatással volt az üzleti modelljükre. Mostanra tehát már nem egyedi esetről, hanem inkább az ágazatot sújtó trendről beszélhetünk.

Az elmúlt néhány negyedévben valóban csökkent az üres álláshelyek száma az IT-szektorban.

Már valóban nem kapkodnak két kézzel a dolgozókért. Az üres álláshelyek száma 3000 alá csökkent tavaly, ami historikusan továbbra is magas szint, ám kétségtelen, hogy a munkaerőpiaci feszültségek az IT-szektort is elérték. Könnyen lehet, hogy azóta tovább esett a betöltetlen állások száma.

Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezetője korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok informatikai cégeinek megtorpanása, több tízezres leépítései, projektbefagyasztásai begyűrűztek Európába, így hazánkba is. „Nagyon sok informatikai szakember, akik főállásban vagy szabadúszóként dolgozott, jelen pillanatban munkanélküli” – mutatott rá a szakember. Az elmúlt 10 évben soha nem volt úgy, hogy szoftverfejlesztők bejelentkeztek a Randstadnál, korábban mindig nekik kellett őket megkeresni. Most viszont ilyen is van már.

A problémákat a legfrissebb felmérések is mutatják. A Grafton Salary Guide alapján ahogy a gazdaság más területein, úgy az IT-szektorban is csökkent a reálbér. Hosszú évekig a munkaerőhiány miatt az IT-szakemberek bérének gyors növekedése volt jellemző, most azonban ezen a területen is romlott az életszínvonal.

Miután egyre több a junior IT-szakember, a vállalatok mozgástere nőtt a munkaerőfelvételt tekintve, ráadásul elvétve még leépítéseket is láthatunk a szektorban

– írták. Ugyanakkor a Grafton szerint a magasan képzett, nyelveket beszélő IT-sok iránt továbbra is nagy a kereslet, ők munkahelyváltással 20-40% közötti béremelést is ki tudnak harcolni.

A Hays Hungary felmérése azt mutatja, hogy a Covid-válságot követő toborzáscunami után 2023 óriási hullámvölgyet hozott a munkavállalók felvételében az IT területén. A kulcsszavak a stabilitás, kivárás és megtartás voltak, és egyelőre nem látni, hogy ez 2024-ben drasztikusan változna.

A toborzás lassulása mellett alábbhagyott a bérek évek óta tartó dinamikus emelkedése is.

Sok esetben nem nőttek a bérek, de volt szakterület, ahol némileg csökkentek is a fizetések. Mindez főként a munkaerőigény csökkenésének tudható be, illetve annak, hogy a leépítések nyomán felszabadult jelöltek nem találtak állást, miközben akik váltani akartak, kevés lehetőség közül válogathattak.

A bérek várakozásaink szerint infláció alatti mértékben fognak növekedni 2024-ben is, annak ellenére, hogy a jelöltek nagy vágya, hogy inflációkövető fizetésemelést kapjanak évről évre

– írja a Hays Hungary felmérése. Ugyanakkor a kulcspozícióban lévő és igazán jó jelölteknek kedvező tárgyalási alapjuk lesz.

A Randstad Hungary friss kutatása már kissé szebb képet fest az IT-szektor jövőjéről. Szerintük az energia- és közműcégeknél, az IT és telekommunikációs vállalatoknál, valamint az üzleti szolgáltatói cégeknél a legerősebb a létszámbővítési szándék:

ezekben a szektorokban a válaszadó cégek közel fele vagy több mint fele tervez munkaerőfelvételt 2024-ben.

Bár HR szempontból 2023-ban az IT-szektornak nem volt jó éve, idén ismét az IT-szakemberek a legkeresettebbek, őket követik a mérnökök, valamint a számvitellel és pénzüggyel foglalkozók.

