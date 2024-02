Esős lesz a péntek

Hivatalosan is kezdetét veszi a meteorológiai tavasz. Ennek első napjaiban nedvesebb és még mindig enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. Pénteken több helyen kell esőre, záporra számítani, sőt akár az ég is megdörrenhet - írja a HungaroMet Zrt.

Péntekre virradó éjszaka dél felől előbb fátyolfelhőzet borítja be az országot, majd az éjszaka második felében meg is vastagszik a felhőzet, és reggel a déli határ mentén már gyenge eső is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között alakul.

Pénteken délelőtt még erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól délnyugat felől csökken a felhőzet, és a déli tájakon több órára kisüt a nap, de az északi területeken egész nap felhős marad az idő. Dél felől csapadékzóna érkezik és - az északkeleti harmad kivételével - több helyen várható eső, zápor, délután délnyugaton zivatar sem kizárt. A délkeleti, keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, de a déli megyékben ennél is melegebb lehet az idő.

Szombat reggelre főleg a Dunántúlon és északkeleten köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, amely napközben fel is oszlik. Délnyugat felől csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, de az északkeleti országrészben maradhatnak borult körzetek. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül. A minimum 2 és 10, a maximum-hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul.

Vasárnap az éjszakai ködfoltok feloszlása után nagyrészt gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, az Északnyugat-Dunántúlon megerősödik. Hajnalban általában 2 és 8, délután 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.

Címlapkép forrása: Getty Images