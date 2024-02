Orbán Viktor reagált Matolcsy György súlyos kijelentéseire

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a jegybank függetlensége szent és sérthetetlen. Ezt azután mondta, hogy Matolcsy György MNB-elnök a jegybank elleni támadásokról beszélt.

A miniszterelnök véleménye szerint a jegybank függetlensége szent és sérthetetlen - reagált Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnökének csütörtöki kijelentéseire. A Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár az MTI-nek elmondta: az MNB felügyelőbizottság hatáskörével kapcsolatos törvénymódosítást a kormány még nem tárgyalta.

Matolcsy György arról beszélt csütörtökön, hogy a 2021 közepétől végrehajtott fordulat egyik mellékszála, hogy a jegybank függetlensége és önállósága ellen rejtve és nyíltan is támadás történt, illetve történik. A jegybankelnök hozzátette, hogy amit most tervez a kormány a jegybank törvénnyel, az jelentős támadás az MNB függetlensége ellen.

A közelmúltban a Pénzügyminisztérium - egyebek mellett - az MNB igazgatósága feladatkörének módosítása, valamint az MNB Felügyelőbizottság hatáskörének kiterjesztése céljából a magyar jegybanktörvény módosítását kezdeményezte. Az Európai Központi Bank véleményezési feladata keretében tegnap kiadott dokumentumában néhány változtatást javasol, illetve általánosságban a jegybanki függetlenség tiszteletben tartásának fontosságát hangsúlyozta. A jegybank üdvözölte az EKB álláspontját, a módosításokat előterjesztő Pénzügyminisztérium pedig hangsúlyozza, hogy a jegybank függeltensége nem sérül.

Egyes vélemények szerint a forint árfolyama az elmúlt napokban az MNB kamatcsökkentése mellett a jegybanki függetlenséggel kapcsolatos kérdőjelek miatt is esett.

Matolcsy György a jegybanktörvény változásai mellett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek is üzent. Szerinte a kormányzati döntések rejtve, burkoltan támadják a jegybank függetlenségét. Most amit a kormányzat tervez a jegybanki törvénnyel kapcsolatban, ami egy jelentős támadás lenne a jegybanki függetlenség ellen. Ezután úgy folytatta: "Mind tudjuk, hogy minden ilyen lépés, interjú, vitairatnak álcázott támadás mögött személyek állnak, be kell vallanom, hogy nekem, nekünk rosszul esik, hogy egy volt kollégánk irányítja ezeket a támadásokat. Megértjük, annyiban, hogy 2021 közepén ki kellett tennünk a jegybankból, ki kellett ebrudalnunk, ahogy azt a miniszteruraknak akkor elmondtam, jelentős szakmai hibákat vétett, elfogadhatatlan volt a vezetési stílusa, ami a jegybank érdekeivel ellentétes viselkedést is mutat" - utalt Nagy Mártonra a jegybank elnöke.

"Igen, megértjük az érzelmeket, de helytelen az MNB ellen most már 30 hónapja indított támadássorozat. Nem önmagában baj ez, hanem része egy nemzetgazdasági politikai fordulatnak, ami miatt én azt mondom maguknak, hogy térjünk vissza a múlt évtized sikerreceptjéhez: egyensúlyi mutatók visszaállítása, egyensúly erősítése, beruházásközpontú politika, versenyképességi reformok, célzott termelékenységi reformok. Engedjük be az évtized az újdonságait, például az osztrák szövetségi kamara egészen kiváló javaslatait" - fogalmazott Matolcsy.

Nagy Márton ezzel kapcsolatban azt mondta az atv.hu-nak, hogy a személyes támadásra vonatkozólag csak azt tudom mondani, hogy 2013 és 2020 között Matolcsy György volt, most már más a főnököm. "Hála Istennek!" - fogalmazott.

Címlapkép forrása: EU