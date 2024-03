Már több mint egymilliárd elhízott ember él a világon

MTI 2024. március 01. 11:25

A becslések szerint már egymilliárd fölött jár az elhízottnak tekintett emberek száma világszerte - számolt be róla az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és egy nemzetközi kutatócsoport friss jelentése, amely arra is rámutatott, hogy az elhízás a legtöbb országban nagyobb problémát jelent már, mint az alultápláltság.