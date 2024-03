Mentőhelikopter érkezett az M3-as autópályára, nagy a torlódás

Baleset miatt nagy a torlódás az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Aszódnál - közölte az Útinform a honlapján vasárnap délután.

FRISSÍTÉS vasárnap este 8 órakor:

Már haladhatnak a járművek az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Aszódnál, de 10 kilométeres a szakaszos torlódás - közölte az Útinform vasárnap este a honlapján.

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Aszód térségében korábban összeütközött két személyautó. A 42-es km-nél már mindkét sávon halad a forgalom, de a rendkívül erős forgalom miatt továbbra is 10 km-es az araszoló kocsisor. Aki teheti, továbbra is az 55-ös jelű Hatvan csomópontnál, de legkésőbb az 51-es km-nél lévő kerekharaszti csomópontnál térjen le, azonban mivel már a 3-as főúton Aszód előtt is 5-km-es a kocsisor, így jelenleg a Tura felé vezető út a leggyorsabb.

Forrás: Útinform

Ez történt korábban

Korábban vasárnap délután azt közölték: a 42-es kilométernél mentőhelikopter érkezett a helyszínre, ezért megállították a forgalmat. A torlódás 4-5 kilométeres.

Az Útinform javasolta, hogy aki teheti, Hatvannál, de legkésőbb az 51-es kilométernél lévő kerekharaszti csomópontnál térjen le, és a 3-as főúton kerüljön.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Donka Ferenc