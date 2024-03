Szabotázsakció áldozatává válhatott a Tesla berlini gyára: Elon Musk nagyon kiakadt

A Tesla Berlin közelében található Gigafactory termelését leállították, miután az áram nélkül maradt. Kedden napközben egy közeli villanyoszlop kigyulladt, amit a helyi tűzoltóság eloltott. Az esetet a rendőrség vizsgálja, mivel felmerült a gyanúja, hogy egy szélsőbaloldali csoport gyújtogatott – számolt be a Reuters.

A Tesla európai gyártóüzemében kényszerű termelési leállásra került sor egy villanyoszlop gyanús felgyújtása miatt.

Elon Musk, a vállalat vezérigazgatója az esetet „rendkívül ostobának” nevezte.

A tűz nem terjedt át a Tesla telephelyére, a tűzoltóság gyors beavatkozásával sikerült eloltani azt. Az eset miatt a gyár termelését ideiglenesen le kellett állítani és az alkalmazottakat is evakuálták. A tűzesetet a cég részvényei is megérezték, a frankfurti tőzsdén 2,8 százalékos csökkenést mutattak a Tesla értékpapírjai. A pontos okokat egyelőre még vizsgálják, de nyilvánosságra került egy állítólagos levél, amelyben a Volcano Group nevű szélsőbaloldali aktivista vállalta magára a felelősséget. A rendőrség jelenleg is vizsgálja a levél hitelességét.

Michael Stuebgen, Brandenburg tartomány belügyminisztere szerint

ha az első vizsgálatok megerősítést nyernek, akkor ez egy súlyos támadást jelentene a villamosenergia-infrastruktúra ellen.

A Tesla és a helyi hatóságok közös tájékoztatót tartanak az események kapcsán. A javítási munkálatok már elindultak, hogy helyreálljon az áramellátás a környező területeken. Az események miatt aggodalmak merültek fel egy lehetséges kapacitásbővítés kapcsán is.

A Tesla európai piaci terjeszkedése során számos akadállyal szembesült, ilyenek voltak az állandó viták a szakszervezetekkel, de logisztikai problémák is felmerültek. Berlin ösztönzi az országba érkező új külföldi beruházásokat, hogy ezzel ellensúlyozni tudják a német gazdaság recesszióját és az inflációt.

A Tesla célja évi 500 000 autó gyártása mellett tovább növelni kapacitását akkumulátorgyártás területén is.

A helyi lakosság és környezetvédelmi aktivisták korábban tiltakozásukat fogalmazták meg egy közeli erdős terület kiirtása miatt. Az üzem termelése januárban elérte hetente a 6000 autót, ami jelzi a gyár felfutó termelési kapacitását annak ellenére is, hogy korábban lassulást tapasztaltak.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images